OM eist tot 14 jaar cel tegen leden Eindhovense drugsbende

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Den Bosch tot veertien jaar cel geëist tegen zestien leden van een internationale drugsorganisatie. Volgens Omroep Brabant gaat het om een Eindhovense drugsbende, onder wie een vader en zoon, die aan het hoofd zouden staan van de criminele organisatie.

Synthetische drugs

Het onderzoek komt op gang nadat in november 2020 informatie bij de politie binnenkomt dat meerdere personen in de Brabantse onderwereld zich zouden bezighouden met onder meer de productie van synthetische drugs. Het zou gaan om de productie van amfetamine, methamfetamine en MDMA. Tijdens het onderzoek, dat ongeveer twee jaar duurt, komt een groot aantal verdachten in beeld.

Acht drugslabs

In soms wisselende samenstellingen zouden de mannen zich bezighouden met de productie van synthetische drugs. In de loop van het onderzoek is een groot aantal drugslabs opgerold, waaronder in Someren, Neerkant (foto), Oeffelt (in aanbouw), Lottum (Limburg) en België (Peer, Merksplas, Oud-Turnhout).

Grootschalig en internationaal

Uit het onderzoek komt volgens het OM een beeld naar voren van een criminele organisatie die internationaal en op grootschalige wijze opereert. In totaal ging het om acht drugslabs die bijna 2,5 jaar lang draaiden. Er waren duizenden liters chemicaliën en kilo’s drugs aanwezig, goed voor vele miljoenen xtc-pillen.

Drugsdumpingen

Grondstoffen werden uit het buitenland gehaald en grote hoeveelheden drugsafval werden in de natuur gedumpt. Aan de productie komt een einde als de politie op 17 en 18 oktober 2022 op ongeveer vijftig locaties invallen doet. De eerste negen verdachten worden in die periode gearresteerd. Later worden ook de overige verdachten opgepakt. De recherche verzamelt in het onderzoek een keur aan bewijs, onder meer uit gekraakte chats, afgeluisterde telefoongesprekken en observaties.

Professionele organisatie

Volgens het OM gaat het om een strak geleide criminele organisatie met een duidelijke rolverdeling tussen de verdachten. De professionaliteit blijkt volgens het OM ook uit de wijze waarop drugsafval werd geloosd. Zo werd giftig afval in Someren in de directe nabijheid van een waterwingebied de grond in gepompt. De provincie Noord-Brabant betaalde bijna drie ton aan opruimkosten en wil de schade daarom verhalen op enkele verdachten.

Vader en zoon

Het OM eist de hoogste straf van veertien jaar tegen de vermeende leider van de organisatie, een 53-jarige man uit Eindhoven. Tegen zijn 28-jarige zoon eist het OM elf jaar cel. De andere strafeisen variëren van tussen de negen maanden en tien jaar.

De uitspraak van de rechter staat gepland op 18 juli.