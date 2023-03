OM eist tot negen jaar voor medeplichtigheid moord Endstra

Connect on Linked in

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie vrijdag voor de uitvoering van de moord op de criminele vastgoedhandelaar Wim Endstra (in 2004) gevangenisstraffen van acht en negen jaar geëist tegen Ali N. (38), Özgür C. (43) en Ziya G. (49). Het OM vindt dat ze medeplichtigheid waren aan de moord en het beschieten van metgezel van Endstra op de Apollolaan in Amsterdam, voor het kantoor van Endstra, op 17 mei 2004. De schutter is volgens het Openbaar Ministerie in de cel aan een natuurlijke oorzaak overleden.

Abbasov

Willem Holleeder is veroordeeld voor het opdrachtgever voor de moord. De schutter zou de Rus Natik Abbasov zijn geweest.

Anderhalve week na de aanslag werd, vlakbij het kantoor van Endstra, een gestolen rode bestelbus aangetroffen. In de bus werd, naast sporen van Abbasov, een parkeerkaartje aangetroffen dat gekocht was op de ochtend van de moord. Op het kaartje zat een vingerafdruk van Özgür C.. Op de bestuurdersstoel werd een haar met dna-materiaal van diezelfde verdachte aangetroffen.

Enkele maanden na de moord werd een, eveneens gestolen, blauwe Alfa Romeo in Amsterdam aangetroffen met daarin het moordwapen en de jas van Abbasov. Diens dna werd ook aangetroffen op hulzen die op de plaats delict zijn gevonden. Volgens het OM staat buiten redelijke twijfel dat Abbasov de schutter is geweest.

Medeplichtig

De drie mannen die in hoger beroep terecht staan, maken in de visie van het OM deel uit van het middenstuk van de uitvoeringsketen. Hun wordt medeplichtigheid aan de aanslag verweten, omdat zij volgens het OM behulpzaam zijn geweest bij de voorbereiding en uitvoering daarvan. De rechtbank sprak hen eerder vrij omdat onvoldoende vastgesteld kon worden wat zij op de ochtend van de moord zouden hebben gedaan. Het OM eiste toen dubbele straffen omdat het uitging van medeplegen moord. Na de vrijspraak ging het OM in hoger beroep, en gaat nu uit van medeplichtigheid.

Onderdak

De drie verdachten hebben volgens het OM in de maanden voorafgaand aan de aanslag handelingen verricht die hen medeplichtig maken. Zo hebben zij onderdak verschaft aan Abbasov na diens aankomst in Nederland. Ook haalden zij hem tientallen keren per auto op. Het OM meent dat de verdachten ook in relatie gebracht kunnen worden met de twee gestolen voertuigen.

Samenhang andere moordzaken

In hoger beroep zijn nieuwe stukken opgevraagd, die onder meer zien op de samenhang tussen de moord op Endstra en de moorden op John Mieremet (2005, Thailand) en Hakki Yesilkagit (2006, Tilburg). De drie verdachten komen voor in het onderzoek naar de moord op Endstra, maar ook in een van de andere twee onderzoeken of in beide andere onderzoeken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Ali N. op het moment van de moord op Mieremet ook in Thailand verbleef, net als Abbasov. Een dag na de moord vloog N. terug naar Nederland.

Het OM stelt dat de verbanden die tussen de drie moorden kunnen worden gelegd ondersteunend bewijs leveren voor de betrokkenheid van de drie verdachten bij de feiten op 17 mei 2004.

Özgür C. is ook aangehouden geweest voor de moord op Mieremet.

Ook Dino Soerel (62), die al levenslang kreeg in het Passage-proces, en Donald G. (59) zijn verdachte van opdracht geven voor de moord op Wim Endstra. Verder is er een aantal andere personen die het Openbaar Ministerie van de moord heeft verdacht die niet voor de rechter zijn gebracht.