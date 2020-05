OM gaat opnieuw levenslang eisen tegen Willem Holleeder

Connect on Linked in

Maandag is er op Schiphol een voorbereidende zitting in het hoger beroep van Willem Holleeder bij het gerechtshof in Amsterdam. Holleeder werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang. Voorafgaand aan het proces heeft het Openbaar Ministerie al laten weten zeer waarschijnlijk weer levenslang te zullen gaan eisen. Dat zei het OM desgevraagd aan EenVandaag.

Voor de hand

Holleeder kreeg levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van zes moordaanslagen, tussen 2002 en 2006. Er zijn vijf moorden, een doodslag en een poging tot moord gepleegd en aan een slachtoffer werd zwaar lichamelijk letsel toegebracht.

Als het OM vindt dat meerdere van de feiten bewezen verklaard kunnen worden, ligt het wel voor de hand dat er opnieuw levenslang geëist zal worden.

Getuigen

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep zal mogelijk veel zittingsdagen in beslag gaan nemen. Alle feiten zal het gerechtshof opnieuw gaan behandelen. Het gerechtshof heeft zich gedurende vele maanden in moeten lezen in het reusachtige dossier.

De rechtbank veroordeelde Holleeder met name op basis van de getuigenverklaringen van zijn zussen Astrid en Sonja. In hoeverre getuigen nogmaals gehoord zullen worden is afwachten. Het lijkt voor de hand te liggen dat Holleeder’s advocaten ook getuigen die de rechtbank niet heeft gehoord wil laten verklaren bij het hof, met name getuigen die een ander licht zouden kunnen werpen op de verhalen van de zussen.

Advocaat Sander Janssen is van oordeel dat de rechtbank het pleidooi van de advocaten voor het grootste deel heeft genegeerd en vindt daarom dat Holleeder ten onrechte tot levenslang is veroordeeld. Bijvoorbeeld het pleidooi over de geloofwaardigheid van de zussen en over de positie van Holleeder in de Amsterdamse onderwereld. De vraag is of het gerechtshof dit complexe en omvangrijke betoog ook links zal laten liggen.

Geen vertrouwen

Willem Holleeder liet tijdens een eerdere zitting van het gerechtshof weten geen vertrouwen te hebben in een onafhankelijk oordeel van het gerechtshof Amsterdam omdat dit hof in de Passage-zaak al een oordeel over zijn lidmaatschap van een criminele organisatie (met Dino Soerel) had gegeven. Dino Soerel kreeg voor (deels) dezelfde moorden al levenslang. Holleeder zei:

Ik ben al eerder veroordeeld door het gerechtshof in Passage. Ik heb zoiets nog nooit gezien in een rechtszaak in Nederland. Ik kan dat niet begrijpen.

In Holleeders zaak nam de rechtbank allerlei oordelen en beslissingen van het Passage-hof zonder discussie naadloos over. Een verzoek om de zaak naar een ander hof te verwijzen werd afgewezen.

Holleeder toonde zich vorige zomer na de uitspraak van de rechtbank teleurgesteld in die rechtbank omdat die zich volgens hem – anders dan beloofd – toch had laten beïnvloeden door een mediacampagne tegen zijn persoon.

In het boek Holleeders Onderwereld een overzicht van het hele dossier.

