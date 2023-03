OM: Oud-MIVD’er stierf natuurlijke dood

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft na onderzoek geconcludeerd dat oud-MIVD’er Hans van de Ven in 2021 een natuurlijke dood is gestorven. De 69-jarige man uit Amstelveen werd op 5 februari 2021 onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in zijn bad. Later werd zijn lichaam opgegraven. Nu heeft volgens het Openbaar Ministerie forensisch onderzoek uitgewezen dat er geen misdrijf is gepleegd. Meest waarschijnlijk is dat Hans van de Ven aan een hartaanval is overleden, denkt het OM. Het strafrechtelijk onderzoek is stopgezet.

Verdachte omstandigheden

Het strafrechtelijk onderzoek begon nadat een journalist van het Algemeen Dagblad en een oud-politieman een aantal verdachte omstandigheden rond het overlijden van de 69-jarige Van de Ven aan het licht brachten.

In het huis van Van de Ven bleek de voortvluchtige Annique B. te verblijven. Toen de politie op 5 februari 2021 aanbelde probeerde ze nog weg te komen. B. moest gevangenisstraffen uitzitten vanwege fraude en oplichting.

Sterfdatum

Een schouwarts stelde een natuurlijke dood vast nadat de politie eerst dacht aan een misdrijf. Van de Ven was volgens deze arts nog geen 12 uur geleden overleden aan een interne bloeding bij de buik.

Maar uit onderzoek van journalist Koen Voskuil en oud-politieman Klaas Langendoen bleek dat Van de Ven niet kon zijn overleden aan een interne bloeding en dat de sterfdatum verkeerd was vastgesteld. Uit een reconstructie bleek dat de sterfdatum zes dagen eerder moet zijn geweest – terwijl B. kennelijk al die tijd in huis was geweest. Op de nieuw uitgerekende dag van de sterfdatum stond in haar agenda genoteerd: ‘De zwarte dag van Hans’.

Tegen de schouwarts is een tuchtklacht ingediend.

Overschrijven

Langendoen en Voskuil legden verder bloot dat Botermans had geprobeerd bedrijven van Van de Ven op haar naam over te schrijven. Het bleek dat Van de Ven bezig was geweest voor die bedrijven uitvindingen te patenteren, voor een temperatuurscanner en een nieuw soort warmtepomp.

Niettemin stelt het Openbaar Ministerie nu vast dat er geen motief is gebleken voor een eventuele moord op Van de Ven. Er zijn meerdere getuigen gehoord en telefoon en andere gegevens onderzocht.

