‘Tuchtklacht tegen schouwarts die ex-MIVD-medewerker onderzocht’

Tegen de schouwarts die begin vorig jaar in Amstelveen een natuurlijke dood vaststelde bij Hans van de Ven, een oud-medewerker van de Militaire Inlichtingendienst, is een medische tuchtklacht ingediend. Door de conclusie van deze arts werd het politieonderzoek naar de schimmige dood stopgezet. Door onderzoek van het Algemeen Dagblad heropende het Amsterdamse parket de zaak.

Opheldering

De klacht bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam is woensdag ingediend door oud-politieman Klaas Langendoen. Hij is onderzoeker en treedt op als vereffenaar van de erfenis van Hans van de Ven.

Langendoen wil dat er opheldering komt over de manier waarop de schouwarts tot de conclusie kwam dat Van de Ven was overleden aan een gescheurde buikslagader. Die conclusie bleek bij nader onderzoek niet te kloppen.

Badkuip

Agenten vonden het voormalig hoofd Signaalanalyse van de toenmalige MID op 5 februari 2021 dood aan in de badkuip van zijn woning in Amstelveen. In de woning bevond zich een door justitie gezochte vrouw die probeerde te vluchten. De politie startte een moordonderzoek maar dat werd kort nadien gestopt nadat de schouwarts vaststelde dat er sprake was van een natuurlijke dood door een gescheurde slagader.

Nabestaanden hebben een eigen onderzoek gestart en schakelden een journalist van het Algemeen Dagblad in.

Niet natuurlijke dood

Uit een door de nabestaanden aangevraagde autopsie bleek dat de buikslagader van Van de Ven niet was gescheurd. Het AUMC meende dat de doodsoorzaak een hartinfarct geweest moet zijn.

Maar forensisch patholoog Frank van de Goot vindt ook die conclusie te kort door de bocht. Volgens hem zijn ook andere scenario’s mogelijk, zoals een vergiftiging.

Het Openbaar Ministerie laat de mogelijkheid dat sprake is geweest van een niet natuurlijke dood nu onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

