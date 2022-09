‘In een afgeluisterd gesprek sprak een verdachte over Taghi als opdrachtgever voor moord op De Vries’

Connect on Linked in

De politie beschikt over een afgeluisterd gesprek waarin een verdachte spreekt over Ridouan Taghi als de opdrachtgever van de moordaanslag op Peter R. de Vries. Dat schrijft de NRC. Het gaat om een van de verdachten die zijn aangehouden omdat ze kort na de aanslag op De Vries zouden hebben gefilmd. In het gesprek zegt de man, volgens de recherche, dat Ridouan Taghi ‘drie groepen’ opdracht tot de moord heeft gegeven.

Afluisterapparatuur

De NRC baseert zich op drie onafhankelijke bronnen die het onderzoeksdossier over de moord, op 6 juli 2021 op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, goed kennen.

Na een verhoor van de bewuste verdachte in januari 2022 bleef deze op vrije voeten en wist de politie afluisterapparatuur bij hem in de buurt te plaatsen. Er zitten drie verdachten van de “filmploeg” vast.

Strafrestant

De politie concludeert tevens dat er in het voorjaar van 2021 een moordopdracht is gegeven, waarbij de naam van het slachtoffer toen nog niet bekend was. De drie zijn toen al in de buurt van de studio van Boulevard gezien. Eén van de drie moest nog een strafrestant gaan uitzitten en de politie denkt dat de moord toen daarom is uitgesteld.

Daarna zou volgens de politie de Poolse verdachte Kamil E. zijn aangezocht voor de aanslag, aldus de NRC. Tegen Kamil E. en Delano G. – vermoedelijk chauffeur en schutter bij de aanslag – is deze zomer levenslang geëist.

Omdat er een nieuwe (Poolse) getuige is opgedoken (in het dossier “Eddy” genoemd) heeft de rechtbank de behandeling van hun zaak heropend. Eddy zegt wetenschap te hebben van de moord omdat hij zowel Kamil E. kent als een andere Pool, die op basis van de verklaringen van deze Eddy in beeld gekomen is: Krystian M. (27). Deze zou via een Google Pixel telefoon de uitvoerders hebben aangestuurd en eerder ook Kamil E. hebben aangezocht voor de moordopdracht. De naam van M. valt nu in vier strafzaken.

Jaouad F.

Getuige “5089” heeft in zijn verklaringen erover gesproken dat er op een journalist werd gejaagd, ‘een vijand van de chef”. De naam van Ridouan Taghi viel niet in deze verklaringen.

Taghi zelf heeft ontkend opdracht te hebben gegeven voor de moord op Peter R. de Vries, en wordt er op dit moment niet voor vervolgd.

Een neef van Ridouan Taghi, Jaouad F., wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op De Vries. De politie beschikt over berichten die hij en Krystian M. uitwisselden. F. kreeg recent in Marokko zes jaar cel voor drugsdelicten. Volgens het Openbaar Ministerie zal deze F. niet uitgeleverd kunnen worden.

McDonalds

De NRC schrijft verder dat er een derde (nog onbekende) persoon in de auto van Kamil E. en Delano G. van Rotterdam naar Amsterdam zou zijn gereden op de dag van de liquidatie. E. had daarover in verklaringen al gerept. Of dat de Poolse verdachte is die deze week in Polen is opgepakt is niet bekend.

En verder zouden twee leden van de filmploeg van ongeveer dezelfde plek in Rotterdam zijn vertrokken als E. en G.. De filmploeg zou eerder in Amsterdam zijn aangekomen en een tijdlang hebben gebivakkeerd in de McDonalds tegenover de studio van Boulevard.

Er is op dit moment geen bewijs dat de filmploeg op de dag van de aanslag zou hebben gecommuniceerd met de uitvoerders van de moord, aldus de NRC.

Op 14 oktober is er een voorbereidende openbare zitting in de zaak van Krystian M. en de drie verdachten van de filmploeg.

