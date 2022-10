‘Verdachte onthult motief moord Peter R. de Vries in getapt telefoongesprek’

Connect on Linked in

De bemoeienis van misdaadverslaggever Peter R. de Vries met het Marengo-proces lijkt het motief te zijn geweest voor de moord op hem, zo meldt EenVandaag op basis van een getapt telefoongesprek dat verdachte Christopher W. (27) voerde.

‘Hij stopte overal zijn neus in’

In het afgeluisterde gesprek met zijn vriendin zegt W. over het nieuws dat De Vries is neergeschoten: ‘Lekker voor hem’. Vervolgens zegt hij dat De Vries ‘overal zijn neus in stopte waar hij die niet moest stoppen, daarom hebben ze hem geschoten’. Het telefoongesprek zou onlangs zijn toegevoegd aan het onderzoeksdossier ’26Hendon’ van het OM naar de opdrachtgevers van de liquidatie van Peter R. de Vries.

Getreuzeld

Christopher W. zou in het voorjaar van 2021 de opdracht hebben gekregen om De Vries te vermoorden, samen met twee andere mannen. Doordat deze drie verdachten volgens de recherche in mei en juni ‘hebben getreuzeld’ met de uitvoering van de moord werd de opdracht uiteindelijk aan andere personen gegeven. Dat zou blijken uit onderschepte spraakberichten en afgeluisterde telefoongesprekken.

‘Filmploeg’

W. (een van de vijf verdachten in 26Hendon) bleef echter op de achtergrond een belangrijke rol spelen. Toen hij eind mei 2021 werd opgepakt omdat hij nog een oude straf moest uitzitten, onderhield hij vanuit de gevangenis nog zeer nauw en regelmatig contact met zijn twee medeverdachten Gerower M. (26) en Erickson O. (27).

Die twee werden begin juli 2022 opgepakt in Spanje en op Curaçao en zitten sindsdien vast, omdat ze Peter R. de Vries op 6 juli 2021 zouden hebben gefilmd nadat hij was neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De beelden werden razendsnel verspreid via sociale media.

‘Observation’

In afgeluisterde telefoongesprekken met Christopher W. vertellen de twee ‘filmers’ begin juni 2021 dat ze zijn ‘begonnen met werken’. Ze noemen het ‘observation’. Uit hun telefoongegevens blijkt volgens de politie dat Gerower M. en Erickson O. ook op 9 juni en 1 juli in de omgeving waren van de RTL Boulevard-studio aan de Lange Leidsedwarsstraat.

Op de dag van de moordaanslag belt W. ’s middags vanuit de gevangenis met de twee ‘filmers’, die dan zeggen ‘op weg te zijn’. Uit kentekenregistraties blijkt volgens de politie dat zij op dat moment in een grijze Peugeot 206 vanuit Rotterdam naar Amsterdam rijden. Vlak voor hen rijden de twee mannen die de moord op Peter R. de Vries gaan uitvoeren: vermeend schutter Delano G. (23) en chauffeur Kamil E. (36).

‘Dom en overhaast’

In een ander telefoongesprek dat bijna een maand na de moord op de misdaadverslaggever wordt gevoerd, praat Christopher W. over de vermoedelijke schutter Delano G.. Op 1 augustus 2021 zegt W. dat ‘die jongen die het heeft gedaan een rapper is, hij heeft het gedaan voor de roem’. Ook zegt W. dat ‘die kleine man alles kwijt is’ en dat Delano G. en Kamil E. ‘dom en overhaast’ te werk zijn gegaan.

Nieuwe klussen

Opvallend is ook dat Gerower M. en Erickson O. drie dagen na de moord Christopher W. bezoeken in de gevangenis. Volgens de politie blijkt uit dit bezoek en afgetapte telefoongesprekken tussen de drie verdachten dat M. en O. alweer bezig zijn met ‘meerdere nieuwe klussen die ze krijgen vanuit de criminele organisatie’. Volgens de politie gaat het om geweldsmisdrijven. In telefoongesprekken wordt gesproken over ‘klussen beneden’ die M. en O. moeten uitvoeren. Met ‘beneden’ wordt volgens de politie Spanje bedoeld.

‘Taghi als opdrachtgever’

Peter R. de Vries was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. De politie en het OM gaan ervan uit dat Ridouan Taghi opdracht heeft gegeven voor de moord op de misdaadverslaggever.

Als Erickson O. na een tweede politieverhoor in januari 2022 gehoord wordt als verdachte van het filmen en verspreiden van de beelden van de neergeschoten De Vries, slaagt de recherche erin om afluisterapparatuur bij hem te plaatsen. Tijdens een ontmoeting diezelfde dag met twee kennissen, noemt O. vervolgens de opdrachtgever van de moordaanslag op De Vries. ‘Taghi heeft drie mensen de opdracht gegeven. En één van die mensen heeft ons opdracht gegeven om de klus te doen. Hij heeft gezegd om de straat in de gaten te houden, camera dit en dat.’

Getuige 5089

Getuige “5089” heeft in zijn verklaringen erover gesproken dat er op een journalist werd gejaagd, ‘een vijand van de chef”. De naam van Ridouan Taghi viel niet in deze verklaringen.

Taghi zelf heeft ontkend opdracht te hebben gegeven voor de moord op Peter R. de Vries, en wordt er op dit moment niet voor vervolgd.

Gerower M., Erickson O. en de Pool Krystian M. staan donderdag voor het eerst voor de rechtbank in Amsterdam tijdens een inleidende zitting in onderzoek 26Hendon.