Online gokparadijs Curaçao: al 30 jaar vrij spel

Verschillende online casino’s op Curaçao zijn in handen van Russische, Oekraïense en Belarussische eigenaren, terwijl er vanuit de overheid geen effectieve toezicht is om sanctieontwijking of witwassen tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Platform Investico, Argos en De Groene Amsterdammer naar de Curaçaose online goksector.

Vele miljarden

Curaçao is met duizenden online casino’s een wereldspeler op het gebied van online gokken. In de online ‘gokhallen’ gaan vele miljarden om, maar de sector is vrijwel ongereguleerd. Zo is er geen overheidstoezicht en weet de Curaçaose overheid niet wie er achter de gokbedrijven zitten. Dit maakt de sector erg gevoelig voor witwassen en het ontwijken van sancties. De online casino’s worden niet zelden gebruikt door de Italiaanse maffia, criminele Russen en de Haagse onderwereld die met de online kansspelen hun criminele geld witwassen.

‘Sublicenties’

Niet de Curaçaose overheid, maar een handvol private bedrijven bepaalt wie tot de online gokmarkt wordt toegelaten. Tegen betaling van ongeveer vijfduizend dollar per jaar verlenen zij sinds de jaren negentig ‘sublicenties’ aan bedrijven die een online casino willen openen. De Curaçaose overheid weet niet wie de casino’s exploiteert en hoeveel geld er door de online gokkasten rolt. De omzet stroomt vaak niet door Curaçao, maar door anonieme bedrijven in Engeland, Ierland of Malta.

SoftSwiss, dat meer dan honderd Curaçaose gokwebsites exploiteert, zegt dat er op haar sites maandelijks vijf miljard euro wordt ingelegd. Dat komt neer op een jaartotaal van zestig miljard voor slechts een klein deel van de duizenden websites.

Zoon Piet S. en profvoetballers

Curaçaose gokbedrijven duiken volgens Platform Investico op in Russische, Amerikaanse, Italiaanse, Braziliaanse en Nederlandse strafzaken. Zo zat de zoon van de Haagse drugshandelaar Piet S. volgens politie en justitie achter de illegale goksite Edobet. Sparta-spelers Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers zouden aandelen hebben gehad in het illegale gokbedrijf, en voormalig internationals Dirk Kuijt en Wesley Sneijder zijn vorig jaar als getuige gehoord in het strafrechtelijk onderzoek. Edobet had een licentie op Curaçao.

Het US Department of State waarschuwt in een recent rapport expliciet dat criminele drugsorganisaties Curaçaose goksites kunnen gebruiken om crimineel geld wit te wassen.

‘Roddels’

De belangenvereniging voor Curaçaose gokbedrijven stelt in een reactie dat de banden tussen criminelen en de Curaçaose goksector ‘roddels’ zijn. Volgens de vereniging geven ‘masterlicentiehouders’ hun vergunning door ‘met medeweten en instemming van de regering’ en staan gokbedrijven ‘onder streng toezicht van particuliere ondernemingen’.

Moord op Helmin Wiels

Ambtenaren die proberen om de gokbedrijven beter te reguleren, of activisten die misstanden aan de kaart brengen, worden tegengewerkt, aangeklaagd of geïntimideerd. Politicus Helmin Wiels (54) werd op 5 mei 2013 op de Playa Marie Pampoen, enkele kilometers buiten Willemstad, geliquideerd.

Een dag voor de moord gaf Wiels een twee uur durende toespraak op YouTube waarin hij de goksector beschuldigde van belastingontduiking. Hij kondigde aan na het weekend een ‘bom’ over de goksector naar buiten te brengen. Een dag later werd hij doodgeschoten met negen kogels toen hij op het strand een biertje dronk.

Loterijkoning

De schutters zijn gepakt en ook de Curaçaose oud-minister George Jamaloodin kreeg in hoger beroep 30 jaar cel voor het uitlokken van de liquidatie. Justitie vermoedt dat Jamaloodin’s halfbroer, de gokondernemer Robbie dos Santos, ook betrokken was als opdrachtgever. Hij was verdachte maar hem is de moord niet ten laste gelegd voor de rechtbank. Dos Santos werd wel veroordeeld voor financiële delicten.

Geen enkele eis

Sinds de gokwet in 1993 op Curacao werd aangenomen, is de goksector bijna ongereguleerd. De wet bepaalt niets over toezicht of straffen bij overtredingen, stelt geen enkele eis aan de exploitanten van online casino’s, bevat geen regels tegen witwassen en geen garanties dat spelers eerlijk worden behandeld. Het enige vereiste is dat bedrijven die online casino’s willen openen een vergunning van de overheid aanvragen.

Gewapende lijfwachten

Wetgevingsjurist John van Schendel moet rond 1995 die vergunningen gaan uitgeven. Hij zegt dat hij onder druk werd gezet door ‘loterijkoning’ Robbie dos Santos. ‘Robbie kwam op mijn kantoor langs met twee gewapende lijfwachten die aan weerszijden van mijn deur op de gang werden gepositioneerd’, aldus Van Schendel. ‘Ik had maar te luisteren. Ik vond het doodeng, ik kreeg er Gestapo-achtige gevoelens bij.’

Aantal onbekend

Hoeveel online casino’s er inmiddels op Curaçao zijn, is onbekend. Het Openbaar Ministerie op Curaçao schat dat er zo’n duizend Curaçaose goksites zijn, de Curaçaose Sociaal-Economische Raad (SER) houdt het op zeven- tot negenhonderd bedrijven. Follow the Money schreef eerder dat er in de afgelopen vijf jaar zo’n tienduizend illegale casino’s vanuit Curaçao hadden geopereerd.

Ondertussen heeft het hele land last van de slechte reputatie van de goksector: Curaçao wordt steeds vaker uitgesloten van het internationale betaalverkeer omdat banken bang zijn voor witwasschandalen.

Druk vanuit Nederland

Het is de verantwoordelijkheid van de Curaçaose regering om de wetgeving voor gokbedrijven aan te passen en te zorgen dat er toezicht komt. Dat gebeurt al dertig jaar niet, en Nederland dringt wel aan, maar kan niets afdwingen.

Ondertussen grijpt ook het Curaçaose Openbaar Ministerie niet in, komen nieuwe wetten er door ‘juridische problemen’ nooit doorheen en acht het OM zichzelf nog altijd niet in staat om gokbedrijven te vervolgen.