Opnieuw explosie bij woning moeder Schiedamse crimineel

Bij de woning van de moeder van de voor cocaïnehandel veroordeelde Schiedammer René F. (66) is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. Er is flinke schade aangericht bij de woning, maar er raakte niemand gewond. René F. is al vele jaren betrokken in politieonderzoeken naar zware criminaliteit.

Doelwit was een huis aan de Burgemeester Van Haarenlaan in Schiedam, de woning is van de moeder van de veroordeelde drugscrimineel René F.. Vorige week is in dezelfde straat de woning van René F. beschadigd door een ontploffing. Er was begin december ook al een ontploffing (zie foto).

Bij de ontploffing is ook een geparkeerde auto zwaar beschadigd.

Twee verdachten

De explosie vond plaats om 23.45. De daders ontkwamen in een auto. De politie zegt dat kort erna twee mannen van 24 en 25 jaar zijn aangehouden. De verdachten zijn een 24-jarige Rotterdammer en een 25-jarige man uit Nijmegen.

Vergismoord

René F. is veroordeeld in een groot onderzoek naar grootschalige import van cocaïne via de Rotterdamse haven. Daarna werd hij verdacht van opdracht geven voor de vergismoord op nieuwjaarsdag van 2014 in Berkel en Rodenrijs. Hij is daarvoor op vrije voeten, maar nog wel verdachte. F. zat tot in de zomer van vorig jaar vast op grond van een verdenking van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs.

Pannenkoekenhuis

In maart 2015 ontsnapte F. aan een aanslag op zijn leven in de buurt van de parkeerplaats van een pannenkoekenrestaurant bij Simonshaven, ten zuiden van Rotterdam. De politie verdacht de medeverdachte van F. in de grote cocaïnezaak, Henk E., en diens zoon Jimmy R. van deze aanslag. Het onderzoek leidde echter niet tot een rechtszaak.

Jimmy R., werd in 2019 gearresteerd als de vermeende schutter bij de moord in Berkel en Rodenrijs in 2014, waarvoor René F. in 2013 de opdracht zou hebben gegeven. In maart 2023 beëindigde het Openbaar Ministerie de zaak tegen de twee wegens gebrek aan bewijs.

Omdat er een nieuwe (anonieme) getuige werd gevonden is daarna de strafzaak tegen René F. weer heropend.