‘Piet Costa gaf opdracht voorbereiden martelcontainers’

De van grootschalige cocaïnehandel verdachte Roger P. (48, alias “Piet Costa”) gaf volgens de politie opdracht voor de inrichting van containers met apparatuur om mensen op gewelddadige manier te ondervragen, zo schrijft Het Parool.

De politie denkt dat omdat in ontsleutelde pgp-berichten de Rotterdammer onder de nick van “Luxury Balloon” zou hebben gecommuniceerd met de bouwers van het complex in de buurt van Wouwse Plantage. Verdachte Robin van O. uit Utrecht zou daaraan leiding hebben gegeven. Zijn bijnaam was “Slempo”, zo denkt de politie.

P. is in juni gearresteerd in een luxe appartement in Rotterdam. Op dit moment wordt hij ervan verdacht twee in 2015 en 2016 duizenden kilo’s cocaïne te hebben geïmporteerd, en voorbereidingshandelingen voor coketransporten van maart tot juni dit jaar. Roger P. is niet in de zaak van de martelcontainers gedagvaard.

Pgp-verkeer van Encrochat van P. en Van O. is gekraakt. ‘Behandelkamer hebben ze vrijdag afgemaakt. Maandag beginnen ze aan de verblijven’, was één van de berichten van Slempo. Ook werden foto’s gestuurd.

In de Amsterdamse rechtbank is donderdag een voorbereidende zitting tegen een groep mogelijk bij de containers betrokken verdachten.

