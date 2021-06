Piet Costa is getuige in afpersproces fruitbedrijf

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem wil Roger P. alias Piet Costa horen als getuige in het proces over de afpersing en bedreigingen van directie en (ex)werknemers van fruitbedrijf De Groot Fresh Foods in Hedel. Volgens het Algemeen Dagblad wil de rechtbank ook Hagenaar Piet S. en verder undercover-agenten van de politie horen als getuige horen.

Grootschalige importen

Hoofdverdachte in de zaak is Ali G., die meerdere malen heeft aangegeven dat het bedrijf, en de directeur zelf, betrokken waren bij importen van partijen cocaïne. Hij denkt dat zowel Piet S. als Roger P. hierover iets zouden kunnen vertellen. De twee zijn betrokken in lopende grote rechtszaken over verschillende grootschalige importen van cocaïne in de afgelopen jaren. Volgens A. heeft ook de verdwenen Naima Jillal te maken gehad met het fruitbedrijf.

De advocaat van Roger P. heeft overigens gezegd dat zijn cliënt niets te melden heeft.

In het enorme politiedossier over Piet S. komt overigens het bedrijf De Groot in ieder geval één keer ter sprake als ontvanger van containers met fruit waar drugs in geplaatst zouden kunnen worden, zo blijkt uit een proces-verbaal dat Crimesite heeft ingezien. Maar in dat afgeluisterde gesprek wordt niets gezegd over betrokkenheid van het bedrijf (of personeel) zelf.

Vragen

In een poging de gewelddadige intimidaties tegen het bedrijf te stoppen heeft de politie in december 2020 een WOD-traject ingezet (Werken Onder Dekmantel). Deze undercoveragenten benaderden een verdachte, zetten een ontvoering in scene en deden zich voor als criminelen. Ze wilden weten wat de 19-jarige medeverdachte van Ali G. te maken had gehad met de afpersingen en bedreigingen.

Een paar dagen nadat deze jongen verklaringen aflegde werden G. en enkele andere verdachten aangehouden. Over de actie leven vragen bij de rechtbank, ook al omdat er geen geluidsopnames zijn gemaakt.

In september is er weer een openbare zitting in de zaak. Het verzoek om het horen van de getuigen werd deze week gedaan op een zitting in Arnhem. De rechtbank besloot dat Ali G. nog vast moet blijven zitten.