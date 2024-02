Piet S. blijft in zwaar regime voor vluchtgevaarlijke personen

Connect on Linked in

De Haagse crimineel Piet S. (67), die vorig jaar door de rechtbank tot 17 jaar cel werd veroordeeld, blijft voorlopig op een speciale lijst staan voor gedetineerden met een vlucht- en maatschappelijke risico. In kort geding bij de rechtbank Den Haag had S. van de lijst te worden afgehaald, maar dat wees de rechter af.

17 jaar

Piet S. zit sinds 16 september 2020 in detentie in verband met zijn vervolging voor onder meer het geven van leiding aan een criminele organisatie die actief is in internationale handel in harddrugs, witwassen en wapenhandel.

In oktober 2023 is hij door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar. Het hoger beroep in de zaak loopt nog.

‘Hoog’

S. staat sinds november 2021 op de zogenaamde GVM-lijst voor gedetineerden met een vlucht- of maatschappelijk risico, in de categorie ‘hoog’. Deze status is in november 2023 verlengd met zes maanden vanwege het risico op ontvluchting en/of bevrijding en het risico op liquidatie of bedreiging van of door hem. Hij zit daarom in een gevangenis met een extra hoog beveiligingsniveau in een zwaar regime waarin hij weinig bewegingsvrijheid heeft en nauwelijks kan communiceren met familie en vrienden.

Onrechtmatig

Piet S. had betoogd dat hij last heeft van de aan hem opgelegde maatregelen en dat de plaatsing op de lijst onrechtmatig zou zijn. Hij stelt dat er geen vlucht-, liquidatie en bedreigingsrisico is en dat hij al 50 keer op transport is geweest, meestal ongeboeid, en dat daarbij geen incidenten zijn geweest.

Zuid-Amerika

S. belandde in 2021 op de GVM-lijst onder meer nadat bij de politie informatie naar voren was gekomen dat hij naar Zuid-Amerika zou willen vluchten om een celstraf in Nederland te ontlopen. Ook was er informatie dat handlangers hem tijdens een transport zouden willen bevrijden. Op verschillende momenten daarna heeft de politie geconcludeerd dat die dreiging nog steeds actueel was.

In die analyse is in aanmerking genomen dat S. leiding gaf aan een grote criminele organisatie en daarom ook het netwerk en het geld heeft om een ontsnapping mogelijk te maken.

Ontvoering

De voorzieningenrechter ziet geen reden om te twijfelen aan deze informatie en aan de wijze waarop de betrouwbaarheid van de informatie is getoetst. Ook niet nadat er in de afgelopen twee jaar geen incidenten zijn geweest.

In 2022 is daar informatie bijgekomen over een poging tot ontvoering van de schoonzoon van S. in verband met een geldschuld. Volgens de Staat is er een risico dat de man die poging tot ontvoering wil vergelden of dat hij zelf gevaar loopt.

De rechter ziet daarvan de zorgelijkheid in, ook omdat nu het hoger beroep loopt en er mogelijk getuigenverhoren zullen komen.

Zie ook:

OM eist zestien jaar cel tegen Haagse ‘eindbaas’ Piet S. (67)

“Boerewout” bracht Piet S. aan de deur bij Wesley Sneijder

Piet S. (66) ontkent wereldwijde drugshandel bij start megaproces Taxus