“Boerewout” bracht Piet S. aan de deur bij Wesley Sneijder

Een neef van de vader van Wesley Sneijder probeerde de oud-voetballer op te laten draaien voor een gokschuld van ruim 3 ton, aldus Sneijder in een politiedossier over de verdachte drugshandelaar Piet S. – dat Crimesite heeft ingezien. Het gaat om Wout van K., een man met een zekere reputatie als oplichter. De kwestie komt aan de orde tijdens het lopende proces tegen Hagenaar Piet S. en medeverdachten.

Door @Wim van de Pol

Piet S. heeft volgens justitie jarenlang een internationale criminele organisatie gerund die drugs produceerde en smokkelde.

Justitie denkt ook dat Freddy S., een zoon van de Piet S., leiding gaf aan het in 2017 opgerichte illegale gokbedrijf Edobet. Dat dossier is onderdeel van het grote Taxus-onderzoek naar Piet S. en medeverdachten. Voormalig profvoetballers Dirk Kuijt en Wesley Sneijder werden als getuige gehoord bij de rechter-commissaris.

Kuijt

Verschillende profvoetballers zetten vele duizenden euro’s in bij Edobet, zo schrijft de recherche in het dossier, onder meer oud-Feyenoorder Dirk Kuijt, die dat ook bevestigd heeft aan de politie.

Freddy S. zou handlangers hebben ingezet om mensen over te halen in te zetten op Edobet. De site zou volgens berekeningen van justitie in een jaar een slordige 115 miljoen euro hebben omgezet. Piet S. zou daarvan 1,5 procent hebben geïncasseerd.

Oogkas

Over Wesley Sneijder en gokken bij Edobet is er in het onderzoek niets gebleken.

De recherche vermoedt aanvankelijk wel dat Sneijder schulden bij Edobet heeft. Dat komt omdat agenten horen dat Sneijder in een afgeluisterd gesprek (waaraan Piet S. deelneemt) ter sprake komt. ‘Wesley Sneijder’ zou 320.000 euro schuldig zijn aan Edobet. Als er niet betaald wordt dan weten Piet S. en zijn gespreksgenoten het goed gemaakt, concludeert de recherche. Eerst geweld en dan een waarschuwing om twee keer te betalen:

… ff dat broertje van hem, voordat we geld gaan vragen, het ziekenhuis in slaan. Dus die laat ik ff zijn oogkas breken, gewoon ff goed. En dan kennen ze twee of drie keer betalen. (…) We gaan niet meer vragen om geld, eerst echt gewoon het ziekenhuis in laten trappen. Mag ook een wijf zijn, kan mij niet schelen wie het doet. Als het maar één van die familie is. Zijn moeder, tante, oma, het kan míj niet schelen wie. (…) En dan ga ik wel een berichtje naar Wesley sturen dat ik degene ben die erachter zit. En dat het een waarschuwing was. En dat het 10 keer erger wordt als hij niet twee keer zijn schuld betaalt.

Voetbalclub

Maar gelukkig is het zover niet gekomen, zo blijkt uit de verklaringen van Sneijder zelf.

Sneijder ontkende, daarnaar gevraagd door de politie, ooit gespeeld te hebben bij Edobet. Hij zei wel in 2020 te zijn benaderd door onbekenden die stelden nog geld van hem tegoed te hebben in verband met een gokschuld. Sneijder zei:

Ik ben ongeveer 1,5 jaar geleden gebeld. Ik zat toen in de bus van mijn voetbalclub DHSC, daarom weet ik het nog. Ik zag dat ik anoniem werd gebeld. Er werd gezegd: ‘Je moet een schuld betalen omdat jij garant staat voor Wout van K..’ (…) Ik zei: Ik heb een wedstrijd, mijn vader is ziek, ik heb hier geen zin in.

De uit het Utrechtse Ondiep afkomstige Sneijder kende Van K. wel. Hij is een neef van zijn vader. Sneijder noemt hem ‘een meesteroplichter’.

Korte tijd na dat telefoongesprek komt het in november 2020 het tot een afspraak met drie mannen waarbij ook een vriend van Sneijder als getuige aanwezig is.

Sneijder:

We spraken af in een restaurant in Nieuwegein. Na een half uurtje kwamen er drie mannen binnen. Eén van de mannen was getint, meer weet ik niet. Een van de mannen zei: Dit is het verhaal: Wout zegt dat jij garant staat voor zijn gokschulden. Ik zei toen letterlijk: ‘Dan moet je Wout nu maar even bellen’. Ze belden hem vervolgens via Facetime, ik was uit beeld. Ze vroegen aan hem of het klopte dat de familie Sneijder garant stond voor zijn gokschulden. Wout zei toen dat dit inderdaad het geval was. Toen zei ik: ‘Geef die telefoon maar hier’. Ik zei tegen Wout: ‘Klopt dat?’ Hij begon er omheen te draaien. Ik weet niet meer precies wat hij letterlijk zei. Toen wisten de drie mannen genoeg en één van hen zei dat hij nog van hen zou horen. Daarna boden de mannen wel tien keer hun excuses aan en gingen ze weg. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord.

Boerewout

Het liep voor Sneijder met een sisser af.

Ex-autohandelaar Van K., die veelal in Bonaire en in Spanje verblijft is een goede bekende van de politie, en niet alleen door zijn reputatie als drugs- en gokverslaafde. Van K. vertelde al in 1999 in een politieverklaring dat hij ‘vijf jaar lang’ CIE-informant zou zijn geweest.

Hij beschuldigde in 2002 in een verklaring de Amsterdamse Serviër Sreten “Joca” J. ervan officier van justitie Koos Plooij met de dood te bedreigen. Dat werd uiteindelijk als een onbetrouwbaar verhaal beoordeeld door justitie.

Spanje

Ook leek Van K. kort nadien in een getuigenbeschermingsprogramma te gaan omdat hij zou gaan verklaren over onder meer drugshandelaar Henk Rommy en twee later vermoorde Serviërs. Hij was toen verwikkeld in dubieuze onroerend goed-transacties in Spanje. De top van het Openbaar Ministerie vond hem andermaal te onbetrouwbaar.

Ten slotte dook Van K. toch weer op bij justitie toen hij tien jaar geleden plotseling getuige bleek te zijn tegen verdachten van grootschalige cocaïnehandel met de zeesleper Otton. Ook dat werd geen succes, er volgden vrijspraken.

Leugenaar

Piet S. had geen hoge pet op van Wout van K.. Al voordat de zaak met Sneijder speelde noemde hij Van K. ‘een leugenaar’.

Volgens het Algemeen Dagblad zei S. deze week voor de rechtbank dat de gesprekken over Sneijder grootspraak waren en in het moment moeten worden gezien: ‘het is allemaal niet gebeurd’.

Hoe het met Wout van K. (in Utrecht ook wel “Boerewout” genoemd) en zijn schuld is afgelopen is onbekend.,