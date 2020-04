Politie maakt pgp-berichten in telefoon Noffel leesbaar

Connect on Linked in

De recherche heeft berichten uit een pgp-telefoon die in gebruik was bij Naoufal “Noffel” F. leesbaar gemaakt. Volgens de officier van justitie in de zaak tegen Richard “Rico” R. (46) blijkt in die berichten de nauwe criminele samenwerking tussen Rico, Naoufal F. en Ridouan Taghi.

Door Wim van de Pol

Woensdag was er een pro forma-zitting in de zaak tegen Rico, die wordt verdacht van leiden van een criminele organisatie die in cocaïne handelde, maar ook samenwerkte met Taghi en de Italiaan Raffaele Imperiale. Dat netwerk liet volgens justitie ook moorden plegen, onder leiding van Rico en van Taghi. Naoufal F. is inmiddels voor uitlokken van moord tot levenslang veroordeeld.

Rico staat echter niet terecht voor moorden. Hij kan daar nu nog niet voor worden vervolgd omdat hij door Chili is uitgeleverd op basis van een verdenking van drugshandel. Justitie zegt al sinds meer dan een half jaar dat er nog een aanvullend rechtshulpverzoek met informatie over moordverdenkingen naar Chili zal worden gestuurd. Op de zitting van woensdag bleek dat het daarvan nog altijd niet is gekomen.

Hij wordt nu verdacht van een criminele organisatie die miljoenen euro’s witwaste, in de cocaïnehandel zat en wapens voorhanden had.

Geboeid

Rico was in de zittingszaal van de rechtbank van Amsterdam te horen, en door de rechtbank ook te zien, middels een video-verbinding met de Extra Beveiligde Inrichting in Vught waar hij geboeid, en omringd door drie bewaarders, in een kamertje zat.

Uit de nieuwe chats blijkt dat Rico chatte met Imperiale, met Noffel en Taghi, onder meer over cocaïne, en over observeren van bepaalde personen. Maar er waren al dergelijke pgp-contacten en pgp-berichten in het dossier vastgesteld. Het Openbaar Ministerie ziet in de nieuwe chats nog meer bewijs dat Rico samen met Taghi, Noffel en Imperiale een criminele organisatie vormde.

Advocaat Leon van Kleef relativeerde net als in eerdere zittingen die pgp-contacten: ‘De vermeende samenwerking tussen mijn client en Imperiale is een constructie op basis van enige pgp-gesprekken.’ Moet je dat soort contacten zien als samenwerking in een organisatie of als een incident? Van Kleef denkt aan het laatste.

Van Kleef zegt dat het voor Rico niet goed mogelijk is om zich in de EBI voor te bereiden op zijn proces omdat hij geen goede toegang tot het dossier met de duizenden pgp-chats die het voornaamste bewijs vormen.

De rechtbank is nog steeds van plan de zaak tegen “Rico de Chileen” in juni inhoudelijk te behandelen.

