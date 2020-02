Rechtbank verlengt hechtenis van Rico de Chileen

Connect on Linked in

De rechtbank van Amsterdam heeft woensdag de voorlopige hechtenis van Richard “Rico” R. (46) verlengd. Zijn advocaat had om schorsing van zijn voorlopige hechtenis gevraagd, hij zit sinds oktober 2017 vast. De rechtbank vindt dat er nog een reëel vluchtgevaar bestaat omdat R. mogelijk nog over veel vermogen beschikt en in het verleden diverse (valse) identiteitsbewijzen had.

Spilfiguur

Rico wordt ervan verdacht een spilfiguur te zijn in een zeer grote criminele organisatie waarin volgens het Openbaar Ministerie ook Ridouan Taghi, die in het Marengo-proces terechtstaat, figureert. Die organisatie handelde volgens het OM in drugs, waste geld wit en liet moorden uitvoeren. Het voornaamste bewijs zit in pgp-gesprekken die de politie heeft kunnen ontcijferen. Dat zijn vele tienduizenden berichten tussen tientallen e-maildresssen waarvan de recherche denkt een flink aantal te kunnen koppelen aan verdachten als Rico en (bijvoorbeeld) Ridouan Taghi. Het lijkt er volgens justitie sterk op dat Rico en Taghi overleg hebben over te liquideren of al geliquideerde personen.

Mee-veren

Advocaat Leon van Kleef zegt samen met zijn client nog druk bezig te zijn al die gesprekken uit te pluizen. Volgens Van Kleef zou het mogelijk kunnen zijn dat R. inderdaad aan sommige gesprekken heeft deelgenomen. Maar de inhoud van die gesprekken moet dan wel worden geduid en van context worden voorzien. Bijvoorbeeld, zei Van Kleef, om te kunnen laten zien dat er sprake was van ‘beleefd afhouden’, of communicatie met mensen ‘waar je geen nee tegen zegt’, er kan volgens hem sprake zijn van ‘mee-veren maar niet mee-handelen’, aldus Van Kleef. Van Kleef wil informatie uit verschillende andere onderzoeken naar moorden en drugshandel gebruiken om aan te tonen wat wel, en wat vooral niet, de rol van zijn cliënt is geweest.

De officieren van justitie wijzen erop dat R. tot nu toe geen enkele verklaring heeft willen geven over hoe de rechtbank die pgp-berichten zou moeten interpreteren.

Op 16 april is er een volgende voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak is komende maand juni.

