Politie-racisme: ‘oh nee hè, toch niet wéér een. Wij hebben er net een uit geknikkerd’

Een Zuid-Limburgse politieagent zit ziek thuis omdat de leiding niet ingreep terwijl hij werd gediscrimineerd en getreiterd door zijn collega’s omdat hij van Marokkaanse komaf is. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De Limburgse politiekorps zegt dat er nu disciplinair onderzoek loopt naar twee medewerkers. Dat onderzoek ‘kost tijd’, aldus de politie omdat het ‘zorgvuldig moet gebeuren’.

Jarenlang

Hoewel de politieleiding in Limburg jarenlang waarschuwingen kreeg over grensoverschrijdend gedrag tegen de agent, kwam het niet van een adequaat ingrijpen. In plaats daarvan kreeg de agent van collega’s in Zuid-Limburg opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd.

De agent (39) voelt zich gediscrimineerd, vernederd en buitengesloten en ontwikkelde een trauma. Hij verloor het vertrouwen in zichzelf.

Na dertien jaar

Pas sinds klokkenluider Fatima Aboulouafa en politiebond NPB druk op de zaak zetten komt er na dertien jaar een intern onderzoek. Maar dat onderzoek richt zich alleen op twee collega’s van de agent en niet op de leidinggevenden onder wiens toezicht de treiterijen jarenlang plaatsvonden.

‘Mijn leven is kapotgemaakt’, zegt de agent in een dossier over hem waar het AD inzage in heeft gehad. Zijn inmiddels overleden vader hoopte altijd al dat de Limburger ooit bij de politie terecht zou komen. De agent: ‘Ik heb er altijd van gedroomd om bij de politie te gaan werken. Ik stond er elke dag mee op en ik ging ermee naar bed.’

Amsterdam

Omdat er in Zuid-Limburg geen plek was werkte hij eerst ‘acht fantastische jaren’ in Amsterdam. Daar voelde hij zich geen ‘enkel moment anders.’

Als hij in 2010 bij het basisteam in Sittard aan de slag gaat vraagt een collega hem op de eerste dag:

Wat ben je voor soort, wat is jouw afkomst?

De agent antwoordt: ‘De menselijke soort.’ De collega zegt:

Je weet precies wat wij bedoelen, je origine.

De agent vertelt dat hij van Marokkaanse afkomst is. Een collega roept lachend ten overstaan van het hele bureau:

Oh nee hè, toch niet wéér een. Wij hebben er net een uit geknikkerd, komt er wéér een binnen!

De jaren daarna wordt de agent met enige regelmaat uitgemaakt voor ‘kut-Marokkaantje’, ‘kamelenneuker’ en ‘geitenneuker’. Dat gebeurt ook in het bijzijn van leidinggevenden. Deze grepen nooit in.

Over het feit dat de agent een privételefoon en werktelefoon had zei een collega:

Kijk weer een Marokkaan met twee telefoons, zeker een drugsrunnertje.

Als de agent deze probleem aankaart bij de leiding besluit die dat hij ‘een assertiviteitstraining’ moet gaan volgen. De agenten die zich kwetsend uitlieten werden niet aangepakt.

‘Jullie soort’

Fatima Aboulouafa was op dat moment leidinggevende in een ander basisteam in Zuid-Limburg. Ze maakte van dichtbij mee hoe de agent werd gediscrimineerd door een leidinggevende.

Ik vroeg de agent voor een onderzoek twee in beslag genomen telefoons op te halen. Hij vertelde later dat hij die telefoons pas meekreeg van een leidinggevende nadat hij als bewijs een formulier had ondertekend. Want, zo zei de leidinggevende lachend en plein public: ,,Eerder heeft een Marokkaanse politieman telefoons gestolen, jullie soort is niet te vertrouwen.”

Aboulouafa heeft de bewuste leidinggevende meteen op gebeld: ‘Hij ontkende het gesprek niet, maar zei dat het slechts een grapje was.’

Niet alle collega’s maakten zich schuldig aan dit soort gedrag. Maar ook bij andere basisteams waar de agent komt te werken bleken er collega’s te zijn die zich kwetsend gedroegen tegenover hem.

Later wordt de agent teamchef in Leiden. In 2018 stortte hij in.

Pas in april 2023 komt er een intern onderzoek op gang naar het mogelijk grensoverschrijdende gedrag van de collega’s.

Diepgaande problemen

Racisme, discriminatie en kwetsend gedrag komt geregeld voor onder politiemensen. Agenten van de eenheid Oost-Nederland werden recent op non-actief geplaatst omdat ze een video met kwetsende opmerkingen hadden gepubliceerd. De leiding van de Nationale Politie zegt juist hard op de willen treden tegen discriminatie.

Limburgse agenten die zich in WhatsApp-groepen kwetsend gedroegen werden na klachten van collega’s en intern onderzoek ontslagen, maar vochten dat ontslag aan.

Leidinggevenden

Maar leidinggevenden bij de politie zijn zelden onderwerp zijn van intern onderzoek, is gebleken uit recent onderzoek.

Bij de Landelijke Eenheid van de politie zijn grote problemen met leidinggevenden gesignaleerd. Die dienst is naar aanleiding daarvan geheel anders ingedeeld.

Drie medewerkers van de Landelijke Eenheid pleegden de afgelopen jaren zelfmoord, deels vanwege werkgerelateerde problemen. Bij een grote rechercheafdeling van die eenheid waren diepgaande problemen met leidinggevenden geconstateerd.