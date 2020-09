Rechter: doorzoeken auto met drugs mocht niet

Connect on Linked in

In Almelo is een 33-jarige man uit Enschede door de politierechter vrijgesproken van het voorhanden hebben van een voorraadje drugs en geld in zijn auto. Agenten hadden dat bij een verkeerscontrole gevonden.

Drugs

Surveillerende agenten zagen de verdachte eerder dit jaar op een plek in Enschede waar geregeld in drugs wordt gehandeld. Agenten stelde vast dat er iemand bij hem instapte, een paar minuten bleef zitten en weer uitstapte. Daarna werd hij op snelweg A35 aan de kant gezet voor een verkeerscontrole.

De man had geen geldig rijbewijs of een ander identiteitsbewijs bij zich. Daarop doorzochten de agenten zijn auto. In een ruimte onder de armsteun werden 20 xtc-pillen, 4 gram amfetamine en een fors geldbedrag gevonden.

Vormverzuim

Advocaat Rob Oude Breuil wees de rechter erop dat hier sprake was van een onherstelbaar vormverzuim: ‘Mijn cliënt werd in het kader van de Wegenverkeerswet aan de kant gezet en niet voor een delict volgens de Opiumwet. Het doorzoeken had pas mogen plaatsvinden als er een verdenking was van een strafbaar feit, waarop voorlopige hechtenis had kunnen of moeten volgen.’

Fiets

De officier van justitie had gesteld dat het doorzoeken van de auto bedoeld was om een identiteitsbewijs te vinden en zo de identiteit van De R. vast te stellen. De rechter was het niet met de officier van justitie eens en verklaarde het inzake de drugs en het geld onrechtmatig verkregen.

Het is wel zo dat de politie een auto mag doorzoeken als er tijdens een verkeerscontrole in de auto verdachte omstandigheden worden gezien, zoals een tas met geld of drugs. Ook mag de politie iemand aanhouden voor verkeerscontrole omdat ze weet dat de bestuurder een criminele achtergrond heeft.

Overigens kreeg de man uit Enschede voor vernieling van een fiets en een mishandeling, op 22 mei van dit jaar, wel 60 uur werkstraf. De relatie van de verdachte met zijn vriendin was beëindigd. Hij sloeg haar, gooide haar fiets om en reed er met zijn auto overheen. Dat laatste feit ontkende hij overigens.

Zie over mobiele politie-controles ook:

Mogen wij even in uw auto kijken? (COLUMN)

Tot in Spanje laat de politie controleren (COLUMN)

Persoonsgericht fouilleren mag helemaal niet (COLUMN)

Broers T. vrij na verboden verkeerscontrole (UPDATE)

Streep door verkeerscontrole: zege voor de rechtsstaat (COLUMN)