‘Polletje wilde na zijn vrijlating wraak nemen voor dood Carlo Picornie’

Voormalig Ajax-voorzitter Michael van Praag bezocht de donderdag geliquideerde Amsterdamse crimineel Martin van de Pol, alias “Polletje” (56) in de gevangenis, om te voorkomen dat hij na zijn vrijlating wraak zou nemen op degene die Ajax-hooligan Carlo Picornie in 1997 had omgebracht. Dat zegt hij in een interview op Radio 1.

Van Praag was van 1989 tot 2003 voorzitter van Ajax en had in die hoedanigheid veel met Ajax-hooligan Van de Pol te maken. ‘Hij was op onderdelen best gewelddadig, maar ook een Ajax-supporter, dus je had met hem te maken. Ik herinner me hem als iemand waar je wel mee kon praten, maar waar je ook aan kon merken dat hij weinig gaf om wat je zei. De aandacht die ik hem als voorzitter gaf, kon hij wel waarderen en daarmee hoopte ik dat ik hem een beetje kon sturen op de momenten dat dat nodig was.’

Seksclub Esther

Van de Pol werd samen met portier Joi “Popeye” L. in hoger beroep tot vijftien jaar cel veroordeeld voor het doodschieten van vier mannen in de Haarlemse seksclub Esther in 2000. In eerste instantie kreeg hij levenslang maar in hoger beroep werd dat driemaal doodslag en één keer noodweer. Slachtoffers waren een Haarlemse Hells Angel, een aspirant-lid en twee kompanen. Polletje was toen net vrij na drie jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin voor de ogen van haar nieuwe vriend, die hij met zeventien messteken zwaargewond achterliet.

Slag bij Beverwijk

Ondanks zijn zware criminele verleden bleef het contact tussen Polletje en Michael van Praag. De ex-voorzitter bezocht hem zelfs in de bajes toen hij veroordeeld werd tot vijftien jaar. Daar nam Van Praag voor hem een shirtje mee van Ajax-speler Richard Witschge. Van Praag: ‘De reden dat ik hem opzocht, is omdat ik vanuit de leiding van het supportersproject wat we samen met de gemeente hadden, hoorde dat Polletje wist wie Carlo Picornie had omgebracht tijdens de vechtpartij tussen Ajax en Feyenoord-supporters in Beverwijk.’ (tekst loopt door na de advertenties).

Wraak

Van de Pol zou van plan zijn geweest om wraak te nemen voor de dood van Picornie als hij uit de gevangenis zou komen. Van Praag: ‘Toen hebben wij met z’n tweeën besloten om hem te bezoeken, om wraak nemen uit zijn hoofd te praten, want daar schiet je namelijk niks mee op. En om te kijken of hij bereid zou zijn om te vertellen wie Carlo Picornie gedood had. Maar in die wereld is elkaar verlinken het laatste wat ze doen dus dat is niet gelukt.’

Leider F-Side

Na zijn vrijlating in 2010 was Polletje veel bij Ajax te vinden en ontpopte hij zich tot een van de leiders van de F-Side, waar hij met harde hand regeerde door medesupporters af te persen en te mishandelen, zich te mengen in drugshandel en busreizen coördineerde. Ook wierp hij zich op als beveiliger in het supportershome en van (voormalig) Ajax-spelers. Hij bepaalt welke vlaggen er hingen en wie in het honk welke merchandise verkocht.

Eind 2015 kwam aan zijn roekeloze en grillige leiderschap een einde toen “Seal”, de toenmalig voorzitter van de AFCA Supportersclub, hem neersloeg bij het uitzwaaien van de spelersbus van Ajax.

Vergaderingen

Polletje schoof ook geregeld aan bij vergaderingen tussen Ajax, de gemeente en de politie over risicowedstrijden. Dit tot grote frustratie van de Amsterdamse politie, die vermoedde dat de club niet op durfde te treden. Zo ontstond een vreemd soort “ruilverhouding”. Polletje schoof ook aan toen een wedstrijd in 2014 tussen Ajax en Cambuur uitliep op zware rellen.

Spandoek

In de Johan Cruijff Arena hing zondag tijdens de wedstrijd Ajax – FC Groningen een spandoek als eerbetoon aan de doodgeschoten Ajacied. “R.I.P. Polletje” stond er in grote letters op. Dat leidde tot verontwaardigde reacties op sociale media.

Het hele interview met Van Praag is hier terug te horen.