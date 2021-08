‘Poolse supermarkt beroofd na explosie’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een Poolse supermarkt in Lelystad is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. De ontploffing was bij een deur aan de zijkant van het pand. Een getuige zou iemand hebben zien wegrennen, meldt Omroep Flevoland. Er zouden sigaretten zijn gestolen. De politie vermoedt dat er meerdere daders waren.

Plafondplaten

De knal bij Kubus XL aan de Snijdershof werd rond 03.30 bij de politie gemeld. In de deur zit een groot gat. Na de explosie brak er een kleine brand uit. Binnenin zijn plafondplaten losgeraakt.

De politie heeft de directe omgeving afgezet ten behoeve van een forensisch onderzoek, onder meer door explosievenexperts. Ook de stabiliteit van het pand is gecontroleerd.

Vijf verdachten

Er was de afgelopen jaren een serie aanslagen op Poolse supermarkten in Nederland. De politie gaat ervan uit dat die aanslagen door eenzelfde dadergroep zijn gepleegd. Of deze nieuwe explosie ook met de voorgaande te maken heeft moet nader onderzoek uitwijzen.

In mei werden vier verdachten aangehouden voor eerdere aanslagen met explosieven. Vandaag staat er een 26-jarige Amsterdammer voor de rechter in Haarlem in een voorbereidende zitting. In het onderzoek richt de politie zich op op vijf aanslagen bij vier supermarkten. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie zeker vijf mensen bij betrokken geweest.

In juli lag er bij een Poolse supermarkt in Beverwijk een niet ontploft explosief, net als een maand eerder.