Procesdeal over 1,3 ton cocaïne en 23 miljoen witwassen

In een zaak over het voorhanden hebben van 1300 kilo cocaïne en witwassen van 23 miljoen euro heeft het Openbaar Ministerie in Limburg procesafspraken gemaakt. OM en de advocaat zijn overeengekomen om vijf jaar cel te eisen en een boetebetaling van 100.000. De verdachte voert verder geen verweer.

Sky ECC-chats

Ook heeft de verdediging geen onderzoekswensen ingediend. Over twee weken moet nog blijken of de rechtbank zich ook kan vinden in de gemaakte deal.

Het onderzoek naar de verdachte startte op basis van onderschepte Sky ECC-chats. Die conversaties leidden naar een groep van verdachten die afzonderlijk en gezamenlijk grote hoeveelheden cocaïne, wiet en geld vervoerden.

Uit deze chats blijkt dat de 29-jarige man uit Lanaken tussen november 2020 en februari 2021 betrokken is geweest bij het opzettelijk vervoeren van ruim 1300 kilogram cocaïne.

Ondergronds bankieren

De verdachte maakte zich volgens het Openbaar Ministerie ook schuldig aan het medeplegen van witwassen door ondergronds bankieren. De groep verdachten vervoerde in wisselende samenstelling zeer grote geldbedragen voor anderen of namen grote geldbedragen in ontvangst. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel. In totaal ging het in deze periode om circa 23 miljoen euro.

Bij ondergronds bankieren worden zogenoemde “tokens” gebruikt als betalingsbewijs bij het overdragen van grote sommen contant geld. De tokens zijn vaak bankbiljetten van 5 of 10 euro. Door de serienummers te vergelikjen kunnen de tokens worden gecheckt.

Zodat de persoon met dit bankbiljet het geld kan meenemen. Soms wordt op het token ook het bedrag geschreven voor de administratie.

Bijbetalen

Naast de afspraken over de strafzaak hebben het Openbaar Ministerie en de verdediging ook een schikking getroffen over de ontnemingsprocedure over de criminele winst van de verdachte.

Uit het dossier blijkt dat de cocaïne niet van de verdachte was maar dat hij door anderen betaald kreeg voor zijn diensten.

In de schikkingsovereenkomst zijn het OM en de verdediging overeengekomen dat hij nog een bedrag van 149.000 euro moet betalen, bovenop de geëiste geldboete. Door het onderzoeksteam werden onder andere drie Rolexen en cryptocurrency ter hoogte van 10.000 euro in beslag genomen. Als onderdeel van de procesafspraken heeft de verdachte afstand gedaan van deze goederen. Het restant moet hij bijbetalen.

Efficiënt

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging willen door het maken van procesafspraken de behandeling van de strafzaak zo efficiënt mogelijk maken.

Als de rechtbank instemt met de afspraken, dan is deze omvangrijke en complexe strafzaak binnen een half jaar na de aanhouding van de verdachte afgerond.

In mei van dit jaar stond in deze zaak al een 47-jarige man uit Valkenburg terecht voor het medeplegen van de invoer van wiet en het medeplegen van witwassen. Ook met deze verdachte zijn procesafspraken gemaakt.

Andere verdachten

In het onderzoek zijn nog drie andere verdachten in beeld. Een 40-jarige man uit Berg en Terblijt is in juni 2023 aangehouden die inmiddels voorlpoig op vrije voeten is. Een 55-jarige Nederlander uit Zutendaal (B) is in juni 2023 in België aangehouden. Het OM heeft aan België om zijn overlevering gevraagd. Een 32-jarige man uit Maastricht werd onlangs in de Verenigde Arabische Emiraten aangehouden. Ook zijn overlevering is gevraagd.

