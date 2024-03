‘Quincy Promes zat op afdeling met Dikke Nordin en veroordeelde Nederlander’

Connect on Linked in

De Belgische “Dikke” Nordin El H. is vrijdag vanuit Dubai naar een Belgische gevangenis overgebracht. De in België voor drugshandel al eens veroordeelde El H. moet nog terechtstaan in nieuwe zaken voor de Antwerpse rechtbank. Hij was daar gedetineerd in een detentiecentrum in Al Aweer samen met enkele Nederlanders, onder wie profvoetballer Quincy Promes. Er verblijft in de cel van Promes ook een in Den Haag tot elf jaar cel veroordeelde Nederlander.

Zespersoonscel

Een bekende van deze Nederlander, Gerrit ‘Tjabo” de G., meldt aan Crimesite dat El H. met hem verbleef op afdeling Umbur A1, samen in een zespersoonscel met onder meer Quincy Promes. Die laatste is in Nederland veroordeeld voor neersteken van zijn neef en grootschalige cocaïnehandel. Hij werd eerder dit jaar opgepakt.

De omstandigheden in het complex in Al Aweer zijn zeer zwaar. Het is er erg koud en de gevangenen worden verplicht kaalgeschoren.

De G. werd in december vorig jaar veroordeeld tot elf jaar cel als leider van een groepje dat op zeer grote schaal cocaïne uit Zuid-Amerika had ingevoerd.

60 dagen

Tjabo de G. zit nu ongeveer 45 dagen vast in Dubai. Het wachten is op documenten over zijn zaak die Nederland moet aanleveren. Een rechter in de Verenigde Arabische Emiraten heeft de termijn voor zijn hechtenis recent verhoogd van 45 dagen naar 60 dagen. Binnen die termijn moet Nederland noodzakelijke documenten aanleveren, zo niet dan komt hij weer op vrije voeten.

Volgens de bekende van De G. zat hij in Dubai op het moment van zijn veroordeling. Hij verbleef nog enige tijd in Turkije en keerde hij daarna terug naar Dubai.

Gaby H.

In Dubai zit ook Gaby H. in uitleveringsdetentie, zo meldde Het Parool begin deze maand. De van oorsprong Syrische H. uit Hoofddorp heeft in Dubai belangen in onder meer de horeca. Hij stond internationaal gesignaleerd na een veroordeling in 2021 door het gerechtshof. Hij kreeg zes jaar voor drugshandel en witwassen.

Minder stroef

De Verenigde Arabische Emiraten werken momenteel minder stroef samen met Nederland en België dan voorheen, waar het gaat om arresteren en uitleveren van verdachten. Op dit moment zit ook een zoon van de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi in hechtenis in Dubai, op verzoek van Nederland. Over de voortgang in de zaak van zijn uitlevering is niets bekend.

Nordin El H. (36) verbleef jarenlang in Dubai terwijl hij door België werd gezicht. In 2020 richtte het Antwerpse parket drie uitleveringsverzoeken aan de Verenigde Arabische Emiraten. El H. werd in juni 2020 opgepakt, maar kwam snel weer vrij, na betaling van en betrekkelijk lage borgsom.

Pas in 2023 besliste de Verenigde Arabische Emiraten positief over een uitleveringsverzoek.

Zie ook:

Spartak Moskou over Promes: ‘Wij hopen op gunstige uitkomst voor onze speler’