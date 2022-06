Rapper JoeyAK praat in podcast over dodenlijst (VIDEO)

Connect on Linked in

Rapper JoeyAK uit Amsterdam-Holendrecht heeft onlangs in een interview met rapper Hef gesproken over hoe het voelt om op een dodenlijst te staan. In de laatste aflevering van Rookworst de Podcast, vertelt JoeyAK dat, voordat hij het nieuws via de politie vernam, het gerucht op straat al ging.

Door Roel Janssen

Joël H. (25, alias rapper JoeyAK) kwam in maart 2022 onder voorwaarden op vrije voeten, nadat hij eind 2020 tot drie jaar en vier maanden celstraf werd veroordeeld voor de ontvoering en mishandeling van een vrouw, die geld van hem zou hebben gestolen. H. werd ook veroordeeld voor het witwassen van ongeveer 200.000 euro en wapenbezit.

In mei 2020 vertelde JoeyAK al in een FaceTime-video dat hij volgens justitie op een dodenlijst zou staan. De gangsterrapper uit Amsterdam-Zuidoost vertelde vorige week in Rookworst de Podcast over die mededeling:

‘Je wilt niet doodgaan en dat je niks hebt achtergelaten. Een tijdje geleden was het wel zo dat de politie mij telkens kwam zeggen: je staat op een dodenlijst, dit en dat. Je voelt er wel wat bij. Ik dacht: vanwaar komt het dan? Het komt ook doordat de politie geheimzinnig doet, zo van: we kunnen je niet vertellen waarom.’

Over het moment waarop hij het hoorde, zegt JoeyAK: ‘Ik stond destijds ingeschreven bij mijn zus, dus ze kwamen naar mijn zus en zij vertelde het mij weer, maar het gerucht op straat ging al eerder. Eindstand: was ook bullshit en denk je: het leven gaat door.’

Over de mededeling van de politie dat hij op een dodenlijst staat, zegt H. verder:

‘Wij zien het gewoon als opstoken tegen elkaar, snap je? Zij zeggen je dat je op een dodenlijst staat en vanaf dat moment word je elke keer gecheckt van: loopt die jongen met een pistool? Maar zij hebt me eigenlijk opgehitst dat ik scherp moet zijn, want jij wilt me ook niet helpen omdat je weet dat ik de codes niet ga verbreken.’

Gebiedsverbod

Het OM, dat eerder vijf jaar cel eiste tegen JoeyAK, ging in december 2020 in hoger beroep omdat justitie het niet eens was met de strafmaat van 40 maanden die de rechtbank oplegde.

De rapper heeft tot zijn zaak in hoger beroep is uitbehandeld een gebiedsverbod voor de Amsterdamse stadsdelen Zuidoost, West en Noord. Hij is voorwaardelijk vrij met een enkelband.

JoeyAK staat met een uitgebreid hoofdstuk in het vorig jaar verschenen boek Straight Outta Crime over gangsterrap in Nederland.

Naast de dodenlijst vertelt JoeyAK in de podcast ook over de ontvoering van de vrouw en haar kinderen. Hieronder zijn kant van het verhaal.