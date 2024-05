Rechtbank: geen bewijs betrokkenheid “Noffel” bij dubbele moord

Connect on Linked in

De rechtbank Utrecht vindt niet dat er op dit moment voldoende bewijs ligt tegen Naoufal F. en Jaouad W. over betrokkenheid bij de dubbele moord op Pieter Vos en Jaap Zillig (foto), in 2011 in Houten. Maandag heeft de rechtbank in een tussenvonnis de voorlopige hechtenis van W. in die zaak opgeheven. W. blijft wel gewoon vastzitten, op verdenking van medeplegen van vier andere liquidaties.

Door @Wim van de Pol

In de zaak 26Lucifer verdenkt het Openbaar Ministerie Jaouad “Joey” W. (44) van betrokkenheid bij de moorden op Pieter Vos en Jaap Zillig (langs de A27 bij Houten in 2011), Gilbert Roemer (Nieuwegein, 2013), Rinus Moerer (Steenbergen, 2014), Mohammed Alarasi (Amersfoort, 2014) en Samir Jabli (Amersfoort, 2014).

Wel aanwijzingen

Met welk bewijs het Openbaar Ministerie denkt deze zaken te gaan bewijzen is nog niet helemaal duidelijk. Tijdens een regiezitting op 15 mei stelde het Openbaar Ministerie een grote aanvulling in het bewijs tegen W. in het vooruitzicht. W. en zijn advocaat, Max den Blanken, verweerden zich op die zitting alleen in de zaak van de moord op Vos en Zillig. Den Blanken vroeg om opheffing van de voorlopige hechtenis in die zaak, omdat er volgens hem te weinig bewijs ligt.

De rechtbank ziet wel aanwijzingen voor betrokkenheid van W. maar stelt al met al dat er in de zaak op dit moment inderdaad te weinig zogeheten “ernstige bezwaren” zijn, en heft de voorlopige hechtenis op.

Aansteker

Het Openbaar Ministerie had zich hiertegen verzet. De officieren denken dat er sterke aanwijzingen tegen W. zijn. Zijn medeplichtigheid stoelt volgens justitie met name op drie omstandigheden.

Op een laptop van W. is door de recherche achterhaald dat er is gezocht naar een VW Passat die leek op de bij de dubbelmoord gebruikte vluchtauto, kennelijk met de bedoeling een vals kenteken op de vluchtauto te (laten) bevestigen. Maar de rechtbank zegt niet vast te kunnen stellen dat met deze zoekslag daadwerkelijk een bijdrage is geleverd aan de moord op Zillig en Vos.

Op een aansteker waarmee de vluchtauto in 2011 na de moorden mogelijk in brand is gestoken, is een dna-spoor (mengprofiel) van W. gevonden. De rechtbank zegt dat hieruit niet kan worden afgeleid dat W. deze aansteker ter beschikking heeft gesteld om de vluchtauto in brand te steken, en dus betrokken was.

TCI

Belangrijk argument van het Openbaar Ministerie was dat in anonieme informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) Naoufal “Noffel” F. (43) wordt genoemd als schutter bij de moorden op Zillig en Vos.

Zowel W. als F. hebben volgens het Openbaar Ministerie moorden gepleegd in opdracht van Ridouan Taghi, en stonden in contact met elkaar. In de periode van de dubbelmoord stelde politie verschillende contacten tussen F. en W. vast.

Niet als bewijs

Als inderdaad vastgesteld zou kunnen worden dat Noffel de schutter is geweest, dan zouden de contacten tussen F. en W. een aanwijzing kunnen zijn voor betrokkenheid van W. bij de dubbele moord in Houten, vindt de rechtbank.

Maar de rechtbank ziet dat bewijs tegen F. helemaal niet in het strafdossier. De verdenkingen tegen Noffel zijn alleen gebaseerd op informatie uit de anonieme TCI-berichten. Zulke berichten mag de rechtbank niet gebruiken als bewijs.

‘Daarnaast is de verdenking gebaseerd op de inhoud van enkele berichten, waarvan de bewijswaarde op dit moment niet kan worden vastgesteld’, aldus de rechtbank.

