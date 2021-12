Rechtbank wil nog elf getuigen in Twentse liquidatiezaak horen

Connect on Linked in

De rechtbank Almelo gaat nog elf getuigen in de zaak tegen Marcus T. en Simo D.. Die verhoren zal de rechter-commissaris gaan doen op de beveiligde rechtbank op Schiphol. Omdat de verdachten zelf aanwezig willen zijn bij die verhoren zullen die verhoren moeten plaatsvinden op zittingsdagen op Schiphol die voor de inhoudelijke behandeling van de zaak waren gepland. Justitie heeft geoordeeld dat zittingen van D. en T. zo risicovol zijn dat ze in een beveiligde zaal moeten plaatsvinden. De behandeling van de zaak loopt dus vertraging op, aldus TC Tubantia.

Veel gedoe

De officier van justitie had zich verzet tegen het verhoren in aanwezigheid van de getuigen, omdat dit door de beveiligingseisen ‘veel gedoe’ op zou leveren. Sander Janssen, advocaat van Marcus T., riposteerde dat rechtszaken ‘nu eenmaal veel gedoe’ opleveren.

De rechtbank besloot om de verdachten inderdaad zelf aanwezig te laten zijn bij de verhoren door de rechter-commissaris. De volgende inleidende zitting van de rechtbank is op 8 februari in Almelo, waarbij de twee verdachten niet aanwezig zullen zijn. Eerder zeiden verdachten dat er getuigen door niet nader genoemde personen ‘onder druk‘ zouden zijn gezet.

Bedreigd

Simo D. wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor een serie moordaanslagen in Twente en Gronau (D), vanuit een gevangeniscel in Duitsland. Zo moest volgens justitie in zijn opdracht een kapper in brand worden gestoken. Het bewijs komt van door de politie gekraakte berichten van Ironchat en verklaringen van getuigen.

Een van de getuigen wordt bedreigd: een Enschedeër van Braziliaanse afkomst. Daarom moet zijn verhoor sowieso in een beveiligde zaal worden gedaan. Deze man verklaarde al eerde in de zaak over de moord op Onno Kuut tegen de “Tattookillers”, die daarvan overigens werden vrijgesproken na een eis van levenslang (in die zaak komt nog een hoger beroep).

Satudarah

Naast het in brand steken van de kapper, zou Simo ook opdracht hebben gegeven om een man uit Gronau te vermoorden en panden van (mensen van) Satudarah MC te beschieten.

Marcus T. heeft volgens justitie opdrachten van Simo D. verder uitgezet. Inmiddels heeft Simo D. verklaard dat deze T. (alias Bril) ’te ver’ is gegaan. D. zou alleen hebben gewild dat mensen ‘klappen’ zouden krijgen.

De zaak tegen verdachten die zijn veroordeeld voor uitvoeren van de aanslagen loopt momenteel in hoger beroep.