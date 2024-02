Record in Verenigd Koninkrijk: 5,7 ton cocaïne onderschept

Connect on Linked in

De Britse National Crime Agency en Douane begin van deze maand de grootste harddrugs-vangst ooit in het Verenigd Koninkrijk gedaan: 5.700 kilo cocaïne. Dat is pas nu gemeld, de onderschepping gebeurde al op 8 februari, in een container in de haven van Southampton. Volgens de NCA is dat in het belang van het onderzoek stilgehouden.

Bananen

De blokken drugs waren verborgen in een lading bananen die vanuit een land in Zuid-Amerika was aangevoerd. NCA-agenten denken dat de lading in transito was naar de haven van Hamburg in Duitsland.

Er lopen onderzoeken bij internationale opsporingsdiensten in heel Europa om de betrokken criminele netwerken te identificeren, zo zegt de NCA.

Hoe de vangst in Southampton in zijn werk is gegaan wil de NCA niet naar buiten brengen.

3,7 ton

De grootste inbeslagname in het Verenigd Koninkrijk tot nu toe was 3,7 ton cocaïne, ook in Southampton, in 2022. En in 2015 onderschepten de autoriteiten 3,2 ton cocaïne, die zat aan boord van de sleepboot MV Hamal in Schotland.

De grootste onderschepping van cocaïne in de wereld was vorig jaar in Ecuador: 22.000 kilo. Het Nederlands record stamt ook van vorig jaar, in juli werd in Rotterdam ruim 8000 kilo gepakt. In Hamburg pakte de douane enige jaren geleden 13 ton cocaïne.

In Spanje werd vorig jaar ook een record gevestigd: bijna 9,5 ton.