Ruim drie jaar cel voor Pool met 14 kilo witte heroïne in auto

De 47-jarige Pool Grzegorz W. uit Den Haag is vrijdag door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel. Dat schrijft Het Parool. W. werd op 4 mei in Amsterdam opgepakt met 14 kilo witte heroïne, die zat verstopt in een verborgen ruimte in zijn auto. Witte heroïne kan op straat snel verward worden met cocaïne en dat is levensgevaarlijk vanwege de aanzienlijke kans op een overdosis.

Grzegorz W. viel door de mand tijdens een controle van de verkeerspolitie, die de 14 kilo pure witte heroïne in zijn auto aantrof. In het voertuig werden ook een peilbaken en een cryptofoon gevonden. De Pool verklaarde niets van de drugs en het peilbaken te weten. Hij zou de auto voor een kennis uit Rijswijk hebben opgehaald die niet reed omdat hij had gedronken.

Versneden

Justitie gelooft daar niets van en eiste vorige maand drie jaar cel. De rechtbank komt tot 40 maanden cel (drie jaar en vier maanden), omdat de partij witte heroïne nog versneden had kunnen worden en daardoor een grotere straatwaarde zou hebben.

Drie doden

In 2014 en 2015 werd er op straat in Amsterdam witte heroïne gedeald. In korte tijd kwamen toen drie Britse toeristen in de hoofdstad om het leven na het snuiven van witte heroïne. Ze dachten coke te hebben gekocht. Ook drie Deense toeristen raakten onwel, maar zij overleefden het ternauwernood. Flip S., de man die werd veroordeeld voor de deals, zei niet te hebben geweten dat hij geen cocaïne maar heroïne verkocht. S. werd in 2016 veroordeeld tot één jaar cel, maar hij werd vrijgesproken van de drie moorden op de Britten.

Levensgevaarlijk

Witte heroïne wordt in de straathandel doorgaans versneden met caffeïne en door gebruikers gerookt. Het is de meeste zuivere vorm van heroïne en wordt geraffineerd uit het landbouwproduct opium dat in Centraal-Azië en Latijns-Amerika wordt geteeld. Het is een gevaarlijke vorm van heroïne omdat gebruikers de zuiverheid niet kunnen inschatten.