‘Salim “Slang” B. gearresteerd in Marokko’

Connect on Linked in

In Marokko is de Amsterdammer Salim “Slang” B. aangehouden. B. (42) is in Nederland verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Eaneas Lomp (2015) en het aansturen van een plan om rivaal Naoufal F., “Noffel”, te liquideren in Berlijn (2015). Het Parool was vrijdag bij een zitting op de beveiligde rechtbank bij Schiphol.

Uit geweest

Lomp werd op 7 november doodgeschoten in Krommenie nadat hij in Amsterdam was uit geweest en daar met de trein was vertrokken. Justitie denkt dat Salim B. een van de opdrachtgevers voor die liquidatie was. Er zijn voor de uitvoering al eerder zes mannen veroordeeld, onder meer tot levenslang.

Noffel

Samen met anderen zou B. onder meer Mimoun B. en Tony “Ita” D. hebben aangestuurd om in Berlijn Noffel F. te vermoorden. Van dat plan kwam uiteindelijk niks terecht, maar de uitvoerders werden in hoger beroep wel veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen jaar respectievelijk zeven jaar. Noffel F. zit overigens voor moorden in Nederland een levenslange celstraf uit.

Waarvoor?

Omar L., Salim B. en zijn broer Mourad vochten een vete uit met figuren uit het kamp van Naoufal F. en de in 2014 doodgeschoten Gwenette Martha. De naam van Salim B. kwam bij de recherche ook naar boven in het onderzoek naar de vergismoord op dj Jordy Latumahina.

Salim B. zit nu gedetineerd in Casablanca. Hij heeft (ook) de Marokkaanse nationaliteit dus hij kan niet zomaar worden uitgeleverd aan Nederland. Nederland en Marokko verbeterden onlangs wel hun justitiële en rechtelijke samenwerking.

Tijdens de zitting op Schiphol heeft de rechtbank aan het Openbaar Ministerie gevraagd om uit te zoeken waarvoor Salim B. in Marokko vast zit. Verder wil de rechtbank weten of B. misschien tijdelijk naar Nederland kan komen om zijn proces bij te wonen.