Hoger beroep: twee jaar langer cel voor voorbereiden liquidatie van “Noffel”

De 36-jarige Mimoun B. en de 39-jarige Tony “Ita” D. zijn in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen jaar respectievelijk zeven jaar, voor het voorbereiden van de liquidatie van Nouafal “Noffel” F. (foto). Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdag beslist. Mimoun B. heeft twee jaar langere straf gekregen dan van de rechtbank. Die legde aan beide mannen zeven jaar cel op. De eis van het Openbaar Ministerie was in hoger beroep ook zeven jaar cel.

Berlijn

Het hof acht bewezen dat de verdachten in de zomer van 2015 samen met twee anderen naar Berlijn zijn gereisd. Ze dachten dat het beoogde slachtoffer daar zou verblijven maar dat was niet zo. Hun beoogde doelwit Naoufal “Noffel” F. was mogelijk naar Ierland vertrokken waar hij in 2016 werd aangehouden. Hij is inmiddels tot levenslang veroordeeld, zijn zaak loopt momenteel nog in hoger beroep.

De verdachten beschikten in Berlijn over geladen vuurwapens en een motor. Er werden voorverkenningen verricht en via pgp-telefoons werd gecommuniceerd of het slachtoffer was gelokaliseerd. Zodra dit het geval was, zou men in actie komen. Het plan was om hem vanaf een motor, op klaarlichte dag en in een drukke winkelstraat, door zijn hoofd te schieten. Na ongeveer drie weken werd duidelijk dat F. niet (meer) in Berlijn was en zijn de verdachten naar Nederland teruggekeerd.

De groep kon in Berlijn beschikken over drie Kalasjnikov-geweren en twee Glock-pistolen. Ze zouden samen een half miljoen euro krijgen als de liquidatie zou slagen.

Spotter

De politie beschrijft in het dossier dat Mimoun B. als spotter aanwezig was in Berlijn en via een pgp-telefoon aan anderen door moest geven waar het beoogde doelwit zich bevond. D. was één van de beoogde schutter(s). Het bewijs in de zaak komt vooral uit door de politie gekraakte berichten van Ennetcom.

De andere mannen die in Berlijn waren zijn niet in hoger beroep gegaan. Cedric R. kreeg vier jaar cel van de rechtbank; dit kwam bovenop de straf van 26 jaar die hij al kreeg voor de vergismoord op de Amsterdamse dj Djordy Latumahina. De 50-jarige Abdelkader B. die vanuit Nederland vuurwapens en een safehouse regelde kreeg vijf jaar cel. De vijfde verdachte Djurgen W. (45) was wel schuldig, maar kreeg van de rechtbank geen straf opgelegd omdat hij in de zaak van de vergismoord op Latumahina al onherroepelijk is veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 30 jaar.

Justitie denkt dat er twee opdrachtgevers in het spel waren: Omar L., die in hoger beroep voor andere zaken tot levenslang is veroordeeld, en Salim B.. die voortvluchtig is.

Hogere straf

De rechtbank legde eerder aan Mimoun B. en Tony D. zeven jaar cel op. Het hof vindt nu een hogere straf op zijn plaats omdat er sprake was van een professionele, langdurige en vergevorderde voorbereiding van moord, waarbij de uitvoering op een gruwelijke en nietsontziende wijze zou plaatshebben. Mogelijk zouden er meer slachtoffers vallen.

Eigenlijk wilde het hof net als aan B. ook aan D. negen jaar cel opleggen. Dat was niet mogelijk. Zeven jaar cel was voor D. de maximaal mogelijke straf omdat hij in een andere zaak al een gevangenisstraf van 23 jaar (voor moord en twee pogingen tot moord) heeft gekregen.