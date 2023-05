‘Schotland dreigt witwas-toevluchtsoord te worden voor Kinahans’

Connect on Linked in

Schotland dreigt een toevluchtsoord te worden voor een internationaal kartel, geleid door de voortvluchtige Ierse drugsbaas Daniel Kinahan. Een nieuwe privékliniek in Glasgow zou gerund worden door een vrouw die banden heeft met zware Ierse criminelen. Dat zegt Russell Findlay, een Schotse politicus en voormalig onderzoeksjournalist, die lid is van het Schots Parlement (MSP).

Sancties

The Times schrijft dat de georganiseerde misdaadorganisatie rond de Kinahans actief probeert om connecties op te bouwen in Schotland. Sandra Vaughan (54), een Schotse zakenvrouw, was tot haar aftreden in 2020 CEO van MTK Global, een bokspromotiebedrijf opgericht door de Kinahans en gevestigd in Dubai. Het bedrijf werd vorig jaar april gesloten nadat de VS had aangekondigd dat het zou worden onderworpen aan sancties.

Vaughan is inmiddels directeur van Sur Wellness Ltd, een particulier gezondheidscentrum dat binnenkort geopend wordt in het centrum van Glasgow. In een promotievideo op sociale media zegt Vaughan: ‘West Regent Street is de nieuwe Harley Street. Sur Wellness haalt de beste chirurgen naar Glasgow.’

Meer vermoedelijke connecties

De Schotse politicus en voormalig onderzoeksjournalist Russell Findlay is woordvoerder van de Schotse Conservatieve Partij op het gebied van veiligheid. Hij waarschuwt dat de autoriteiten personen die in het verleden banden hadden met de georganiseerde misdaad nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. ‘Ruim een jaar geleden werd het Kinahan-kartel wereldwijd bekend dankzij de sancties die de VS hen oplegde’, aldus Findlay. ‘Sinds deze maatregelen zijn aangekondigd, zijn er meer vermoedelijke connecties met andere Schotse medewerkers en bedrijven naar voren gekomen.’

Sur Wellness

Particulier gezondheidscentrum Sur Wellness biedt een scala aan behandelingen, waaronder ‘cosmetische chirurgie, intraveneuze vitamine-infusies, screenings op seksuele gezondheid, vaccinaties, counseling, verslavingstherapie en rouwbegeleiding’.

Op de website van de kliniek staat: ‘Sur brengt fysieke, mentale en holistische wellness samen in een speciaal gebouwde, luxueuze omgeving, die de meest herkenbare nationale en internationaal geprezen gezondheidswerkers uit het VK en de rest van de wereld aantrekt.’

Meer doen

Russell Findlay: ‘De National Crime Agency en Police Scotland werken onvermoeibaar door, maar ik geloof dat de Schotse regering meer kan en moet doen om ervoor te zorgen dat ons land geen toevluchtsoord wordt voor internationale gangsters en hun witwasgelden. Sandra Vaughan is een bekende handlanger van de Kinahans, die zich al tientallen jaren met de georganiseerde misdaad bezighouden.’

In 2008 kocht Vaughan het zelfbruiningsbedrijf Fake Bake voor 10 miljoen pond, maar het bedrijf ging in 2013 failliet.

Vorig jaar zei een advocaat van Daniel Kinahan tegen de BBC dat hij geen strafblad of veroordelingen had en dat beschuldigingen dat hij een misdaadbaas zou zijn vals waren.

Wodkamerk

Nero Drinks Company Ltd, dat gevestigd was in Glasgow en voorheen voetbalclub Hamilton Academical FC sponsorde, bestaat niet langer. Volgens de Spaanse politie was het wodkabedrijf een dekmantel voor internationaal witwassen door de Kinahans. Nicola Morrissey, een zakenvrouw uit Glasgow en de enige directeur van het bedrijf, werd in september gearresteerd aan de Costa del Sol en op borgtocht vrijgelaten.

Haar man Johnny werd in Spanje gearresteerd omdat hij voor 200 miljoen zou hebben witgewassen, onder meer via het wodkamerk. In mei arresteerde de Spaanse Nationale Politie John Morrissey, die als geweldsman van de clan te boek staat.

De internationale opsporing heeft de Ierse familieclan zwaar op de korrel. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten startte in april een jacht op het vermogen van de Kinahan-clan. Er staat in de Verenigde Staten een beloning uit op de arrestatie van Daniel, Christopher en Christopher jr. van 5 miljoen dollar per persoon.

Dubai

Daniel Kinahan profileerde zich in Dubai als bokspromotor. Hij bezit in de Emiraten een serie bedrijven. Door geheimhouding kunnen buitenlandse autoriteiten geen toegang kunnen krijgen tot gegevens over vermogen en registraties in de VAE.

Kazachstan

Wat betreft de plaats waar de Kinahans zich nu zouden verschuilen draait het geruchtencircuit op volle toeren. Eén van de hardnekkige geruchten is dat de familie een deal zou hebben gesloten met de heersers in Kazachstan.