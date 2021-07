‘Strafzaak opdrachtgevers 4,2 ton coke in Antwerpen begin 2022 inhoudelijk behandeld’

Connect on Linked in





De rechtszaak tegen elf vermoedelijke opdrachtgevers van een zending van bijna 4200 kilo cocaïne die in april 2020 werd gevonden tussen een lading inktvis in een Antwerpse loods, wordt pas begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. In mei 2021 werden vier vermeende kopstukken van de zogenoemde Octopusbende door de Amsterdamse rechtbank vrijgelaten omdat het onderzoek te lang duurt. De andere verdachten kwamen al eerder vrij.

Regiezitting

In een coverartikel dat deze week in Panorama staat, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dat er op 24 augustus een regiezitting is tegen de elf vermoedelijke opdrachtgevers. ‘Inhoudelijk zal de zaak waarschijnlijk begin 2022 op zitting staan, dan komt het OM ook met de strafeisen’, aldus de woordvoerder. Over de huidige stand van het onderzoek doet justitie nu geen verdere mededelingen.

Uithalers veroordeeld

In juni werden voor de Antwerpse rechtbank Ibrahim E. (39), Rivaldo K. (21) en Joël S. (18) tot acht jaar cel en een geldboete van 32.000 euro veroordeeld voor het uithalen van 4.159 kilo cocaïne in een loods in de Antwerpse haven, op 22 april 2020. Negen andere verdachten kregen zes en zeven jaar cel. Vrachtwagenchauffeur Bram N. (24) moet vier jaar zitten, maar was tijdens de uitspraak nog op vrije voeten. Hij was als enige verdachte vrijgelaten, maar kwam niet opdagen tijdens het proces. (tekst loopt verder na de advertenties).

Zwijgende verdachten

Twaalf van de dertien Nederlandse verdachten zitten inmiddels al ruim vijftien maanden in voorarrest in België. De kans is reëel dat ze hun straf in Nederland moeten uitzitten. Tijdens de verhoren van de Belgische en Nederlandse politie beriepen alle verdachten zich steevast op hun zwijgrecht. Ook tijdens vragen over hun opdrachtgevers bleven de kaken stijf op elkaar.

Sky ECC

Verschillende advocaten vroegen zich tijdens het strafproces af of de federale politie de dossierinformatie over de Octopusbende wel op wettelijke manier verzamelde. Eerder dienden de raadsmannen al een wrakingsverzoek tegen de rechters in, maar dat verzoek werd verworpen. In het lopende onderzoek analyseren de opsporingsdiensten nog uitgebreid chatgesprekken die criminelen zouden hebben gevoerd via onder meer de gekraakte berichtendienst Sky ECC. De uitkomst daarvan is voorlopig ongewis.

Invallen

Na de vondst van de megalading coke deed de Amsterdamse recherche maandenlang uitgebreid onderzoek naar de opdrachtgevers achter het drugstransport. Bij invallen op 25 locaties in Amsterdam, Amstelveen, Almere, Hoofddorp en Rotterdam arresteerde de Nederlandse politie in december 2020 elf vermoedelijke opdrachtgevers.

In een opslagruimte in Rotterdam, waar één van de Rotterdamse hoofdverdachten verbleef, werd 239 kilo cocaïne gevonden. Ook werden 300.000 euro in contanten, een woning, een boot, zestien (huur)auto’s, sieraden, dure horloges en veel luxe schoenen in beslag genomen. De verdachten zijn zes Rotterdammers, twee Amsterdammers, twee Utrechters en een Hoofddorper.

Voortvluchtig

In mei 2021 liet de Amsterdamse rechtbank vier vermoedelijke opdrachtgevers en vermeende kopstukken vrij omdat het onderzoek te lang duurt. De andere verdachten kwamen al eerder vrij. Een verdachte die de Octopusbende met zijn transportbedrijf van dienst zou zijn geweest, bleef op eigen verzoek in de cel, uit angst voor een afrekening. Justitie ziet de nog voortvluchtige Isaak B. als de absolute leider van de organisatie.

