Tien jaar cel voor doodschieten Caloh Wagoh-oprichter Michel Weiss

De 38-jarige Peter L., die op 14 november 2021 zijn ex-zwager Michel Weiss doodschoot op een woonwagenkamp in Breda, is vrijdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag. De uitspraak is conform de eis van justitie.

De 52-jarige Hagenaar Michel Weiss was oprichter van motorclub Trailer Trash Travellers en ook medeoprichter van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. Hij werd in november 2021 doodgeschoten op een woonwagenkamp in Breda.

Bekenden van elkaar

Weiss en Peter L. waren bekenden van elkaar. De zus van L. was getrouwd met het slachtoffer en hebben samen kinderen. De relatie tussen Weiss en zijn ex-vrouw en de echtscheiding erna kenden spanningen. Weiss zou zijn ex regelmatig mishandeld hebben.

Vijf schoten

Ook op de fatale dag hing er spanning in de lucht tussen Michel Weiss en zijn ex-vrouw. Zo bezocht Weiss zijn ex-vrouw op haar werk, waar ruzie ontstond. Later die dag ging hij bij haar langs op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda, waar ook Peter L. aanwezig was. Zij stonden buiten de woning te praten, toen L. gewapend naar buiten kwam en achter zijn zus ging staan. Toen het gesprek verder escaleerde, duwde L. op een gegeven moment zijn zus weg en ging voor Weiss staan. Vervolgens schoot hij van korte afstand vijf keer snel achter elkaar op het bovenlichaam van het slachtoffer.

Geen noodweer

De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake was van noodweer, zoals de verdediging stelde. Peter L. koos ervoor om naar buiten te gaan, met een voor het slachtoffer duidelijk zichtbaar vuurwapen in zijn hand. Deze actie is volgens de rechtbank onder deze omstandigheden niet verdedigend, maar juist aanvallend en gericht op confrontatie.

Schadevergoeding

L. wordt veroordeeld tot tien jaar cel wegens doodslag. ‘Hij maakte abrupt een einde aan het leven van het slachtoffer en heeft hierdoor een onherstelbaar verlies en veel verdriet toegebracht aan de nabestaanden’, aldus de rechtbank. Ook moet L. in totaal een schadevergoeding van ruim 80.000 euro betalen aan de kinderen, de zus en de moeder van het slachtoffer.

Dreiging rond rechtszaak

Bij de rechtbank in Breda was begin deze maand door de dreiging rond de strafzaak veel politie op de been, waardoor de zaak enige vertraging opliep. Volgens de rechter was er sprake van een dreiging dat er iets in of rond de rechtbank zou plaatsvinden.