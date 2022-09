Tiener bekent doodschieten Akram el Idrissi in Amsterdam-Zuid

Connect on Linked in

De 19-jarige Ismail H. heeft bekend dat hij op 23 maart van dit jaar de 21-jarige Akram el Idrissi heeft doodgeschoten in de Hunzestraat in Amsterdam-Zuid. Dat kwam vrijdag naar voren tijdens de eerste inleidende zitting van de strafzaak in de rechtbank in Amsterdam. H. wordt door justitie verdacht van moord en meervoudige poging tot doodslag.

E-bike

De Telegraaf schrijft dat het OM tijdens de zitting bekendmaakte dat Ismail H. vorige maand heeft verklaard dat hij de schutter was. Hij zou rond 19.00 op het pleintje in de Hunzestraat in de Rivierenbuurt zijn aangekomen op een gehuurde e-bike. Een vooralsnog onbekend gebleven persoon had hem gevraagd om daarheen te komen. H. had naar eigen zeggen een vuurwapen bij zich ‘om anderen op afstand te houden’.

In paniek

Slachtoffer Akram el Idrissi stond op de bewuste avond met een groepje te praten, waarna kort daarna een gespannen situatie ontstond. De in juni aangehouden Ismail H. raakte naar eigen zeggen in paniek omdat iemand uit het groepje naar een wapen leek te grijpen. Daarop rende hij schietend weg en trof daarbij El Idrissi in zijn buik. Die overleed later op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens justitie heeft H. ook op anderen in het groepje geschoten. Daarbij werd niemand geraakt.

Eerdere incidenten

Tijdens een doorzoeking van H.’s woning werd in juni het bij de schietpartij gebruikte vuurwapen gevonden. Het omgebouwde alarmpistool is volgens justitie ook gebruikt bij de beschieting van een sportschool aan het Bos en Lommerplein op 3 april en twee beschietingen van bakkerij Marrekech aan de Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp in maart. Voor het onder vuur nemen van de sportschool vervolgt het OM Ismail H. ook.

Volgens Het Parool vermoedt een 22-jarige vriend van El Idrissi dat hij zelf het daadwerkelijke doelwit was van de aanslag. Dat vermoeden komt overeen met een tip die het Team Criminele Inlichtingen van de politie ontving.

De volgende pro-formazitting in de zaak is op 14 december.