Ton cocaïne gepakt na info uit Encrochat-hack

In de Engelse havenplaats Dover is dinsdag ongeveer een ton cocaïne in beslag genomen. Volgens de National Crime Agency is in het onderzoek gebruik gemaakt van informatie uit de door de politie gehackte pgp-communicatie van Encrochat.

De cocaïne zat verpakt in een container met fruit uit Zuid-Amerika. Er zijn twee mensen gearresteerd, die na verhoor weer op vrije voeten werden gesteld. Het onderzoek werd door de National Crime Agency gedaan samen met de Schotse politie.

De vangst staat in verband met Operation Venetic, dat is naam die de Britse politie geeft aan het Encrochat-onderzoek dat in Nederland de naam 26Lemont heeft gekregen. De politie kon maandenlang live meekijken met pgp-chats van gebruikers. De Nederlandse politie maakte vandaag bekend dat er mede door informatie uit dit onderzoek dit jaar 50% meer drugslabs zijn ontmanteld dan andere jaren. Ook andere grote onderzoeken zijn door die informatie in een stroomversnelling gekomen, onder meer naar corruptie onder politiemensen.