Voortvluchtige én geliquideerde crimineel in rapclip Lexxxus (VIDEO)

In een videoclip van rapper Lexxxus uit maart 2018 figureren twee jonge Amsterdamse criminelen. Het gaat om de sinds mei 2019 voortvluchtige Erxinio Luntungan (21) en de in september 2019 op Curaçao geliquideerde Genciël “Genna” Feller (23). Dat blijkt uit onderzoek van Crimesite. De twee waren vrienden van elkaar en zijn samen te zien in de video.

In de clip Broke Zijn is Luntungan te zien terwijl hij een trapportiek uitloopt. Ook zijn shots te zien dat hij aan het bellen is terwijl hij Feller begroet met een boks. In een vlog van Lexxxus zijn de twee ook te zien terwijl ze ergens buiten aan het chillen zijn.

Eerder zei Lexxxus zelf zich niet meer met criminaliteit bezig te houden en alleen maar positieve dingen te willen doen. Volgens bronnen is dat nog steeds zo. De video komt overigens uit een tijd voordat deze zaken allemaal speelden. Hij wist waarschijnlijk dus niets van hun activiteiten.

Curaçao

Genciël “Genna” Feller (23) uit Amsterdam-Zuidoost werd op 2 september 2019 geliquideerd op Curaçao waar hij zat ondergedoken. Feller werd een maand eerder al met zeker acht kogels beschoten in Almere, waar hij bij zijn vriendin woonde. Hij had nog drie kogels in zijn lichaam van die schietpartij. De burgemeester van Almere legde hem een gebiedsverbod op waardoor hij niet meer bij het huis van zijn vriendin mocht komen.

Rippartij

In de zomer vorig jaar verdween een partij van 400 kilo cocaïne van een vooraanstaande Surinaamse drugscrimineel. In het criminele milieu ging het verhaal dat Feller met onder anderen de in Amsterdam-Zuidoost geliquideerde ex-profvoetballer Kelvin Maynard (mede)verantwoordelijk werd gehouden voor de rippartij. (tekst loopt door na de advertenties).

Nationale Opsporingslijst

Op 18 mei 2019 werd Genciël Feller met vrienden gearresteerd nadat in parkeergarage The Bank Rembrandtplein na het stappen de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere werd doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie bij een parkeerautomaat. Volgens de politie was Fellers vriend Erxinio Luntungan de schutter. Luntungan is sindsdien voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst. De politie heeft 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar zijn verblijfplaats en aanhouding. Luntungan woonde in Amsterdam en verbleef in het verleden een poosje in België. Hij heeft volgens de politie familie in Engeland en contacten in Londen.

Diefstal Range Rovers

Feller was met twee vrienden en een vriendin na de schietpartij in The Bank gevlucht in een taxi, maar kwam snel op vrije voeten omdat camerabeelden uitwezen dat hij niet betrokken was het incident. In de zomer van 2017 stond “Genna” met anderen uit Amsterdam-Zuidoost terecht voor het stelen van drie Range Rovers en de poging tot diefstal van een vierde. Ook moest hij zich verantwoorden voor roekeloos rijgedrag en het verlaten van een plaats verkeersongeval waarbij hij betrokken was.

Woning Lexxxus beschoten

Een paar dagen na de dodelijke schietpartij in parkeergarage The Bank werd de woning en auto van rapper Lexxxus beschoten. Lexxxus zei eerder tegen AT5 dat hij vermoedde dat er een verband was tussen de beschieting en de oproep van de politie om uit te kijken naar de voortvluchtige Erxinio Luntungan. Volgens de rapper dachten de daders mogelijk dat Luntungan onderdak van hem kreeg aangezien Luntungan familie van de vriend van de zus van Lexxxus is.

Vorig jaar zei Lexxxus hierover tegen Panorama: ‘Het motief voor de beschieting van mijn woning weet ik echt niet. Ik geloof zelf niet dat Erxinio tot zo’n gruwelijke daad in staat is, maar mensen beweren dat hij het heeft gedaan en dat ik hem onderdak verleende en dat dat de reden van het beschieten van mijn woning was. Ik weet niet waar hij uithangt, maar al zou ik het weten dan zou ik het nog steeds niet weten.’