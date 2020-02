Tot 5,5 jaar cel geëist voor verhuur spookwoningen in Den Haag

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft tot 5,5 jaar cel geëist tegen in totaal zeven verdachten die via de huur van spookwoningen in de Haagse wijk Ypenburg miljoenen euro’s hebben witgewassen. Drie verdachten (waaronder een politieagent) worden gezien als verhuurmakelaars van criminelen.

Drugs en vuurwapens

Op 5 maart 2019 deed een enorme politiemacht in 22 dure appartementen in Ypenburg invallen waarbij 18 mensen werden opgepakt. Bij de invallen werden drugs, vijf vuurwapens, 6,5 miljoen euro cash geld, 25 auto’s, dure merkkleding en luxe horloges in beslag genomen.

Safehouses

Het Haagse vastgoedbedrijf SMS Facility Group zou volgens justitie naast safehouses voor bedreigde politici en getuigen (undercoveragenten en informanten) ook criminelen onderdak bieden in de appartementen in Ypenburg. Directeur Satishkoemar F. (44) uit Nootdorp zou volgens justitie zijn twee bedrijven hebben gebruikt om woningen en auto’s aan criminelen te verhuren. Tegen hem werd vrijdag 3,5 jaar cel geëist. De 58-jarige Zoetermeerder Anthony van H. en de 37-jarige Rijswijker Donovan A. hoorden respectievelijk 3 jaar en een half jaar cel tegen zich eisen. Beiden waren medebestuurders in het bedrijf van Satishkoemar F.

Corrupte agent

Donovan A. was tevens politieagent in Den Haag. Hij had een belangrijke functie binnen de directie van de afdeling Facility Management die gaat over vastgoed en huisvesting binnen het korps. Ook leidde hij een project om politiekleding te recyclen, waarmee hij het landelijke nieuws haalde. Hij heeft volgens het OM het ambtsgeheim geschonden omdat hij in politiesystemen mensen opzocht in opdracht van zijn medeverdachten. Hij mag volgens het OM twee jaar lang geen agent zijn of een andere publieke functie vervullen.

Zes miljoen in bed

Maandag eiste het OM in Den Haag de hoogste celstraf van 5,5 jaar tegen Hagenaar Franky B. (59) die voor huurbetalingen zou hebben gezorgd. Tegen Hermelina M. (56) uit Rotterdam eist justitie 4 jaar cel. In haar bed waar ze tijdens de inval sliep lag zes miljoen euro cash geld verstopt. Dinsdag hoorde Farid A. (41) uit Den Haag ook 4 jaar tegen zich eisen voor het witwassen van bijna acht miljoen euro. Een deel van het geld (1,9 miljoen euro) zou hij hebben verstopt bij zijn schoonmoeder (60) in Leidschendam die werd vrijgesproken wegens te weinig bewijs.

Alle verdachten ontkennen met illegale activiteiten bezig te zijn geweest. De rechtbank doet op 24 februari uitspraak.