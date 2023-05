‘Twee Nederlanders betrokken bij wereldwijde fentanylhandel’

Connect on Linked in

Twee Nederlanders zijn volgens de Amerikaanse autoriteiten betrokken bij het verkopen van de dodelijke drug fentanyl. Uit nieuw onderzoek blijkt dat één van hen ook zaken heeft gedaan met een Chinese producent van grondstoffen voor de productie van fentanyl. Tientallen Chinese chemische bedrijven leveren grondstoffen aan Mexicaanse drugskartels. Deze kartels hebben wereldwijd de handel in fentanyl in handen.

Door @Wim van de Pol

In de Verenigde Staten vallen jaarlijks meer dan 100.000 doden door een overdosis fentanyl, een opiaat dat veel sterker is dan heroïne.

Pijnstillers

De verslavingsproblemen rond fentanyl zijn zo groot geworden dat de regering van de Amerikaanse president Biden de bestrijding van de drug tot een nationale prioriteit heeft gemaakt. Veel Amerikanen in kwetsbare positie glijden af van door dokters voorgeschreven gebruik van pijnstillers als oxycodon naar steeds zwaardere synthetische opiaten als fentanyl. In zuivere vorm kan de stof na aanraking met de huid al dodelijk zijn.

Zelfs sommige illegale ondergrondse markten op het darkweb hebben vanwege de risico’s de handel in fentanyl verboden.

Crypto’s

Het was al bekend dat grondstoffen voor de eenvoudig te produceren illegale productie van fentanyl vooral in China worden geleverd.

Het nieuwe onderzoek van het bedrijf Elliptic, dat cryptovaluta traceert, gaat over de rol van cryptovaluta in de wereldwijde fentanylhandel.

Meer dan negentig Chinese chemische bedrijven verkopen “fentanyl precursoren” en prijzen hun producten aan op het open internet. Ongeveer 90 procent vindt het geen probleem om betaling in cryptovaluta zoals Bitcoin en Tether te accepteren.

Grote voorraden

Op die manier kunnen netwerken als het Sinaloa-kartel op heel eenvoudige manier bestellingen doen zonder dat de aankoop naar hun kan worden getraceerd. Deze drugsorganisaties beschikken namelijk over grote voorraden cryptovaluta waar politie- en inlichtingendiensten geen zicht op hebben.

De meeste fentanyl die naar de Verenigde Staten wordt verhandeld, wordt vervaardigd met behulp van precursoren die zijn geïmporteerd van Chinese leveranciers.

Diplomatieke druk

Jarenlang was China de belangrijkste bron van illegale fentanyl. Maar in 2019, na intense diplomatieke druk vanuit de VS, reguleerde de Chinese regering de drug, waardoor de export ervan in feite werd verboden.

Maar de illegale invoer van fentanyl in de Verenigde Staten is daarna juist enorm gestegen.

Dat komt omdat Mexicaanse drugskartels in het gat in de markt zijn gesprongen. Ze produceren hun eigen fentanyl met behulp van uit China geïmporteerde precursoren.

54 miljard

De blockchain-analysetools van Elliptic laten zien dat de negentig Chinese bedrijven de laatste jaren in totaal iets meer dan 27 miljoen dollar aan crypto voor precursoren hebben ontvangen. Het aantal cryptobetalingen aan deze chemische leveranciers is in een paar jaar met 450 procent gestegen.

Voor 27 miljoen dollar aan precursoren zou een straatwaarde van 54 miljard aan fentanylpillen te produceren zijn.

Amerikaanse autoriteiten

Volgens Elliptic toont de analyse ook dat een wallet van de Nederlander Alex P. tussen maart 2019 en mei 2020 crypto’s heeft overgemaakt naar een van de onderzochte Chinese bedrijven, ter waarde van bijna 90.000 dollar.

Alex P. begon met een andere Nederlander, Martin de K. op het darkweb met de verkoop van (synthetische) drugs, aldus de Amerikaanse autoriteiten. In 2017 werden ze door de Nederlandse politie hiervoor gearresteerd. Ook hun bedrijf Research Group Nederland was verdacht. Brabander P. kreeg in 2020 van de rechtbank 12 maanden onvoorwaardelijk en 12 maanden voorwaardelijke celstraf.

Bevroren

Het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Office of Foreign Assets Control (OFAC) beschuldigen P. en De K. – en ook een Brit en negen bedrijven – van het leveren van illegale fentanyl, synthetische drugs, cannabis en opiaten aan afnemers in de VS.

De Amerikanen stellen dat de Nederlanders tussen november 2018 en februari 2021 miljoenen dollars aan virtuele valuta hebben verdiend door verkoop van synthetische drugs op realrc.com.

Alle bezit van de Nederlanders en hun bedrijven in de Verenigde Staten wordt bevroren. Op deze sanctielijst staan ook bijvoorbeeld de Ierse Kinahan-familie en Russische oligarchen, net als de Nederlander Edin G..

In Nederland is de markt voor fentanyl zeer klein. Enkele jaren gelden werd een kilo gevonden in Eindhoven. In heel Europa gaat het om enige tientallen kilo’s per jaar aan vangsten.