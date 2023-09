Uit Laren gestolen Van Gogh weer terug

Connect on Linked in

Een schilderij van Vincent van Gogh dat ruim drie jaar geleden uit het museum Singer in Laren werd geroofd is weer terug. De Telegraaf toont een foto van kunstdetective Arthur Brand met het werk: “Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar”.

Moker

Het schilderij was door het Groninger Museum uitgeleend aan het Singer toen het op 30 maart 2020 werd gestolen door een man die ’s nachts het pand binnenkwam. Hij sloeg met een moker meerdere glazen deuren stuk en nam de Van Gogh onder zijn arm mee naar buiten. Op een vergelijkbare manier haalde op 26 augustus een man het doek “Twee lachende jongens” van Frans Hals uit museum het Hofje van Mevrouw Van Aerden in Leerdam weg.

De gezamenlijke waarde werd geschat op 17 miljoen euro.

Nils M.

Na dna-onderzoek is in april 2021 de in Frankrijk geboren Nils M. opgepakt. Hij kreeg acht jaar cel voor de roof van de twee werken.

Inmiddels was volgens De Telegraaf het werk beland bij een criminele organisatie die het wilde inzetten als ruilmiddel om een lagere celstraf te bewerkstelligen. Dat was gebleken uit onderschepte communicatie.

Cocaïnezaak

Een verdachte in een cocaïnezaak, Peter K. uit Amersfoort, was verdacht van heling van de in Laren gestolen Van Gogh. De politie heeft vergeefs twee invallen gedaan om te zoeken naar het schilderij. Arthur Brand heeft in de zaak zonder succes onderhandeld.

Over de manier waarop het nu wel is gelukt om het doek terug te krijgen wil Brand niets zeggen, om de identiteit van een persoon te beschermen. Het is in goed overleg gegaan met de politie, zo laat hij weten aan De Telegraaf.