Verdachte in onderzoek naar dood tattoo-artiest zat jarenlange celstraf uit als ‘meedogenloze’ drugsbaas

De man uit de gemeente Haarlemmermeer die in juli werd opgepakt in het onderzoek naar de dood van tattoo-artiest Steve Mahakena (48) uit Hoofddorp, is de 44-jarige Ismael el B. Hij staat maandag terecht voor de rechtbank in Alkmaar. El B. werd in 2013 nog veroordeeld tot zeven jaar cel voor drugshandel, mensenhandel, geweld en deelname aan een criminele organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Crimesite.

Gevochten

Tattoo-artiest Mahakena (foto) werd op 7 maart 2023 levenloos aangetroffen in een woning aan het Egholm in Hoofddorp. De politie ging direct uit van een misdrijf en denkt dat Mahakena vlak voor zijn dood heeft gevochten. De tattoo-artiest was niet de bewoner van de woning. De bewoner is gehoord als getuige, maar is niet aangehouden.

In juli werd de inmiddels 44-jarige Ismael el B. uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden als verdachte. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Doodslag

El B. staat maandag terecht tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Alkmaar op verdenking van doodslag op Steve Mahakena. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie zodanig geweld op het hoofd en lichaam van Mahakena hebben uitgeoefend door te slaan en te schoppen, dat het slachtoffer is overleden.

Waar schrikbewind

Ismael el B. werd in 2013 door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot zeven jaar cel voor drugshandel, mensenhandel, geweld en deelname aan een criminele organisatie. Volgens de rechtbank was El B. een ‘meedogenloze’ drugsbaas die een waar schrikbewind voerde onder drugskoeriers die in Hoofddorp voor hem werkten. De eis van het OM was tien jaar cel.

Honkbalknuppel



Enkele drugskoeriers stapten naar de politie met verhalen over lange werkdagen, uitbuiting, zware mishandelingen en intimidatie. El B. uit Hoofddorp runde in die tijd twee jaar lang een telefoonservice waar gebruikers drugs konden bestellen. Een van de drugskoeriers vertelde tegen de politie dat El B. hem onder dwang mee nam naar een kelder, waar hij met een honkbalknuppel zou zijn afgetuigd en werd geschopt en geslagen.

Een andere koerier verklaarde zwaar mishandeld en uitgebuit te zijn door El B. Hij liep bij het geweld een gebroken arm, een ingeklapte long en gekneusde ribben over. Het slachtoffer vroeg de politie om een onderduikadres, omdat hij vreesde voor zijn leven.

El B. bedreigde en mishandelde koeriers die cocaïne voor hem verkochten en dwong hen zo om voor hem te blijven dealen. Ook buitte hij koeriers uit door ze werkweken van 80 uur te laten draaien. De rechtbank noemde zijn werkwijze ‘wreed, gewelddadig en meedogenloos’.

Water



In het onderzoek naar het overlijden van Steve Makahena deed de politie begin juni sporenonderzoek in sloten en een vijver in de omgeving van de woning waar het slachtoffer werd aangetroffen. Die zoektocht leverde niets op.

Mahakena was mede-eigenaar van Pax Tatoo’s met een filiaal in Nieuw-Vennep en Amsterdam. Hij had geen relatie en woonde bij zijn vader. Hij laat twee kinderen na uit een eerdere relatie. Over een motief voor zijn dood is nog niets bekend.