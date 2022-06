‘Verdachte uit groep van Ridouan Taghi onderhandelt over strafeis’

Connect on Linked in

Een verdachte die in september vorig jaar op Curaçao werd opgepakt op verdenking van organiseren van grote transporten van cocaïne is met het Openbaar Ministerie in onderhandeling over zijn strafeis en procesopstelling om de behandeling van de zaak dor de rechtbank te kunnen versnellen, aldus Het Parool. Gregory F. wordt verdacht vier transporten naar Antwerpenin 2015 en 2020 van in totaal 1,7 ton.

Berichtenverkeer

Er is door de politie gekraakt berichtenverkeer waarin volgens de politie Ridouan Taghi en F. spreken over wapens. Ook zijn er anonieme tips van de Criminele Inlichtingen Eenheid over de banden tussen F. en Taghi. De gedachte van de recherche is dat Gregory F. zich in het buitenland zou hebben beziggehouden met het opzetten van drugstransporten voor de groep van Ridouan Taghi..

Buiten de zittingszaal

Soms proberen advocaten van verdachten met justitie zogenaamde “procesafspraken” te maken met het Openbaar Ministerie, omdat grote drugszaken eindeloos kunnen voortslepen, bijvoorbeeld als er veel getuigen moeten worden gehoord in het buitenland.

Een afspraak betekent dat de strafeis buiten de zittingszaal geregeld wordt. Soms gaat de rechtbank erin mee en soms trekt de rechtbank zich niets aan van dat soort afspraken. Soms mislukken de onderhandelingen.

Vier jaar cel

De advocaat van F. hoopt voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begint van de rechtbank groen licht te krijgen, zo niet dan zegt hij nog ‘een boel onderzoekswensen’ te hebben.

F. staat terecht met twee medeverdachten, Zacharia T. en en Richard T.. In die twee zaken is afgesproken dat het OM vier jaar cel zal eisen. De onderhandeling over Gregory F. loopt nog. Op 29 augustus is er een nieuwe voorbereidende zitting van de rechtbank in de zaak.