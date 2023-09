Veroordeelde witwasser uit Spanje overgebracht naar Nederland

Connect on Linked in

De 44-jarige Bredanaar Mirza G. die in Nederland is veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen is dinsdag vanuit Spanje overgebracht naar Nederland, zo meldt het Openbaar Ministerie. Hij was in juli in Spanje opgepakt.

Niet aanwezig

G. is in Bosnië geboren en getrouwd met een Nederlandse vrouw (42). Ze zijn op 12 december 2022 door de rechtbank in Breda veroordeeld voor witwassen. Hij kreeg 4 jaar cel en zijn vrouw 18 maanden gevangenisstraf. G. was tijdens de behandeling en de uitspraak van de zaak op zitting niet aanwezig. De rechtbank had hem eerder voorlopig in vrijheid gesteld.

Anonieme informatie

Het onderzoek tegen G. begon nadat er in 2017 anonieme informatie was binnengekomen dat hij zijn geld verdiende met drugshandel. Daarvan is in het onderzoek niets gebleken. Hij werd door de rechtbank veroordeeld in verband met transacties rond drie panden in Breda en een onroerend goed project in Spanje.

Bedreiging

G. is de neef van Edin G., een Bredanaar die wordt verdacht van betrokkenheid bij internationale handel in drugs. Mirza G. verkeert niet op goede voet met hem, hij deed in 2020 aangifte van bedreiging.

Edin G. werd op verzoek aangehouden in Dubai, maar later op vrije voeten gesteld. Daarna plaatste het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten hem op de zwarte lijst van personen van de tegoeden worden bevroren en met wie Amerikanen geen zaken mogen doen.