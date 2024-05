Vertrouweling Surinaamse vice-president gearresteerd in Brazilië

Connect on Linked in

In Suriname heeft het Openbaar Ministerie aan Surinaamse media bevestigd dat in Brazilië woensdagochtend Joel Martinus (42), alias “Bordo” is aangehouden. Suriname had Bordo internationaal bij Interpol laten signaleren. Martinus is gearresteerd in São Paulo.

Brunswijk

Bordo (ook wel “Money Hond”) is een prominente figuur in de politieke partij ABOP, van vice-president Ronnie Brunswijk. Hij werd door Suriname gezocht voor onder meer moord en drugsdelicten, maar ook voor deelnemen aan een criminele organisatie, bedreiging en witwassen.

Bordo is politicus en daarnaast entertainer en rapper (zie video onder).

Frankrijk

Martinus werd op 1 maart 2019 in Frankrijk bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor cocaïnehandel. Hij was de spil achter een netwerk van bolletjesslikkers die van Suriname naar Frans Guyana en Parijs reisden.

Vliegtuigje

In 2022 heeft de Surinaamse politie op verschillende plaatsen invallen gedaan in een groot onderzoek naar Martinus.

Een van de drugsfeiten waar Bordo van wordt verdacht houdt verband met de ontdekking van een vliegtuig met cocaïne in Suriname in 2021. Dat vliegtuigje was min of meer verstopt onder de grond in een afgelegen gebied. De man die het met een graafmachine heeft opgegraven is vermist en is mogelijk vermoord.

Spanningen

De vervolging van Martinus heeft in Surinaamse politieke kringen en binnen de veiligheids- en politiediensten in 2022 voor spanningen gezorgd, omdat hij een vertrouweling van de (eveneens voor cocaïnehandel veroordeelde) vice-president Brunswijk is.

Martinus was beleidsadviseur op het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

Zie ook:

Spanning loopt op in Suriname: uitdagende taal vice-president tegen sterke man achter de schermen (VIDEO)

Surinaamse vice-president boos over politie-acties tegen hem en politieke bondgenoot (VIDEO)