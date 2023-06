Viervoudige moordenaars Bart Heesbeen en Pukkie nooit vervolgd

Connect on Linked in

Bart Heesbeen was de compagnon van Hans Verspeek, die ook wel Pukkie genoemd werd omdat hij klein van stuk was. Pukkie was een xtc-laborant en had in juli 1998 een belangrijke afspraak met de Maastrichtse drugsdealers Rinus den Boer (45) en Nico van Golde (39). De gekozen locatie werd landgoed De Blauwe Hoef in Hilvarenbeek waar de vooraanstaande familie Taminiau haar villa Dendermonde had.

(Beeld: still uit Peter R. de Vries, misdaadverslaggever – De Taminiau moorden)

Waar het gesprek over zou gaan was niet helemaal duidelijk, maar de ontmoeting liep uit op een ripdeal. Er zouden om 15 kilo cocaïne en 30.000 xtc-pillen in het spel zijn. Rond het moment dat Rinus en Nico koud gemaakt werden, reden de twee jonge broers Frank (18) en Polle (20) Taminiau nietsvermoedend naar de oprit van de villa. Daar stuitten ze op Bart en Pukkie en werden ze ongewild ooggetuige van de moordpartij.

Pukkie en Heesbeen zouden elkaar even aangekeken hebben en Pukkie zou toen geroepen hebben: ‘Die twee moeten ook slapen.’ De jonge broers werden simpelweg koelbloedig door hun hoofden geschoten en in een greppel gegooid. De spraakmakende viervoudige moord was destijds een mysterie.

Bart werd, volgens hemzelf, jarenlang achtervolgd door ‘die twee paar ogen’ van de broers. Hij kreeg berouw, diep berouw. Hij hing zichzelf in 2003 op bij zijn vriendin en liet na zijn dood een schriftelijke bekentenis achter. Zijn vader ging met het verhaal van zijn zoon naar Peter R. de Vries, die contact opnam met justitie en er een uitzending aan wijdde. Het zou echter nog een jaar duren voordat de zaak in 2004 opgelost werd.

Ook Pukkie was toen al dood. Hij werd in 1999 in het café ’t Huuske in Den Bosch doodgeschoten, om een meisje. Tot een vervolging van de twee daders is het dus nooit gekomen.

De vier slachtoffers, waaronder twee toevallige passanten, die tijdens één liquidatie vielen is in Nederland een vrij uniek geval. Twintig jaar later, in november 2018, werden in een growshop in Enschede vier mannen op klaarlichte dag doodgeschoten. De drie daders, een Servische vader en zijn twee zoons, werden in november 2020 tot levenslang veroordeeld.

Een andere schietpartij in het criminele milieu met vier slachtoffers vond plaats in februari 2000 in de Haarlemse seksclub Esther. Bij het bloedbad kwamen vier mannen, waaronder een lid van de Hells Angels en een aspirant-lid om het leven. De twee daders, Ajax-hooligan Martin van de Pol, alias Polletje en Joi L., alias Popeye werden in hoger beroep veroordeeld tot respectievelijk 15 jaar cel en 15 jaar cel en tbs. Polletje werd in maart 2021 geliquideerd in Amsterdam-Zuidoost.

