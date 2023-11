Voortvluchtige Albanese drugsbaron Rexhepi in Turkije opgepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

De voortvluchtige Albanese drugsbaron Dritan Rexhepi (42) is vrijdag opgepakt in Beylikdüzü, vlakbij de Turkse hoofdstad Istanbul. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnetransporten met vertakkingen naar de ‘Ndrangheta, de Camorra en criminele organisaties in Dubai. Hij slaagde erin om zich in november 2022 aan zijn detentie in Ecuador te onttrekken.

Interpol

Rexhepi, leider van het internationale drugskartel Kompania Bello, werd vrijdag gearresteerd in de stad Beylikdüzü, vlakbij Istanbul. Hij kwam Turkije binnen met behulp van een vervalst Colombiaans identiteitsbewijs onder de naam Benjamín Omar Pérez García. Hij stond internationaal gesignaleerd door Interpol. Volgens de internationale autoriteiten leidde de Albanees een van de machtigste groepen van het Balkankartel, die zich bezighielden met de grootschalige verzending van cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa.

Ali Yerlikaya, de minister van Binnenlandse Zaken van Turkije, zegt dat Dritan Rexhepi door de gerechtelijke autoriteiten van Italië en Albanië schuldig is bevonden aan moord, drugssmokkel en ontvoering. De Albanese cocaïnebaron werd internationaal gezocht door de internationale politieorganisatie Interpol nadat hij erin slaagde uit een gevangenis in Ecuador te ontsnappen. Daar had hij bijna zijn straf uitgezeten voor drugsgerelateerde feiten. Vanuit het Zuid-Amerikaanse land zou hij volgens verschillende bronnen een van de grootste drugsbazen ter wereld zijn geworden.

Rechtenstudie

Rexhepi staat in justitiedossiers in zeker tien landen voor een aantal zeer ernstige (levens)delicten geregistreerd. Dritan Rexhepi werd ooit in Nederland gearresteerd. Hij ontsnapte uit onder meer een Belgische gevangenis en combineerde aan het begin van zijn loopbaan een studie rechten met huurmoorden. Rexhepi ontkende tegenover een journalist enige jaren geleden alle beschuldigingen van moord.

Na de arrestatie van Rexhepi in Beylikdüzü vond er een huiszoeking plaats in een luxe woning waar de Albanees zou verblijven, waarbij onder meer grote sommen contant geld, luxe horloges en een vuurwapen met bijbehorende munitie zijn aangetroffen.

Kompania Bello

Kompania Bello is een kartel dat door de Italiaanse justitie zo is genoemd als een samenwerkingsverband van veertien Albanese criminele organisaties die betrokken zijn bij drugshandel. Vertakkingen van de Kompania waren actief waren in Ecuador, Nederland, België, Albanië en Italië. Een groot deel van de cocaïne waarin het kartel handelde, was afkomstig van het Norte del Valle-kartel in Colombia, die mogelijk banden heeft met het Mexicaanse Sinaloa-kartel. Ze zouden achter het verzenden van grote partijen cocaïne naar Europese havens zitten, waaronder Rotterdam en Antwerpen. In 2020 verrichtten de Italiaanse politie en Europol tientallen arrestaties in een onderzoek naar het netwerk.

13 jaar cel

Rexhepi was in 2015 in Ecuador veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor drugshandel. Hij werd vastgehouden in een gevangenis in Guayaquil en vervolgens in de gevangenis van Latacunga, op 100 kilometer van Quito. Media stellen dat Rexhepi in de cel beschikte over een mobiele telefoon. De veiligheidssituatie in strafinrichtingen in Ecuador is slecht en de controle op verboden goederen door de autoriteiten vrijwel afwezig.