‘We hebben het toch goed gedaan gangster shit. Hopelijk gaat ie daar diddie’

Grote paniek in de onderwereld. In 2016 slaagt justitie er voor het eerst in om in verschillende grote strafzaken versleutelde pgp-telefoons te kraken. Met die toestellen wanen criminelen zich onbespied tijdens onderlinge communicatie over zéér belastende zaken, zoals liquidaties en drugstransporten. Een ‘ware goudmijn’, maar tegelijkertijd ‘a hell of a job’, noemt het OM bijvoorbeeld de bijna tien miljoen chatberichten die zijn aangetroffen in liquidatieonderzoek Eris. In dit megaproces werd een maand geleden vijf keer levenslang geëist door justitie.

Door Roel Janssen

De afgelopen vijfenhalf jaar werden talloze pgp-servers (Ennetcom, PGP Safe, IronChat, EncroChat en Sky ECC) gekraakt door de politie. Hierdoor kregen de opsporingsdiensten een goudmijn aan belastende chats van criminelen in handen.

Levenslang



Twee keer levenslang kregen Amsterdammers Omar L. en Hicham M. in 2019 voor de liquidaties van Chahid Yakhlaf (Kerkdriel, 2015) en Eaneas Lomp (Krommenie, 2015) én de moordpoging op drie anderen. L. was volgens de rechtbank de opdrachtgever en M. was de schutter bij twee liquidaties. Het bewijs ziet justitie vooral in gekraakte pgp-telefoons waarmee de verdachten communiceerden. Zo konden rechercheurs lezen hoe Hicham M. kennelijk onderhandelde met Omar L. over de prijs van de liquidatie van Yakhlaf (waarbij diens broer zwaargewond raakte).

Hicham M.: ‘Bro je weet deze man was veel waard volgens mij he en 1 is loesoe en die andere is gewond is wel iets ik dacht aan 85 zo maar jij moet het zeggen bro.’ Omar L.: ‘Broer je beseft wel dat dat echt heel veel is he, de vorige x had ik je 60 gegeven omdat ik vond dat je het meeste had gedaan. Echt wollah normaal gaven we hitters 40 a 50 max.’

IJskoud is de laconieke toon en feeststemming die de twee schutters tentoonspreiden in onderschepte pgp-gesprekken op de dag na de liquidatie. Volgens de rechtbank wisselen Hicham M. en Mohamed H. op Nieuwjaarsdag 2016 de volgende berichten uit:

H.: “Happy new yeaarrrr bro”

M.: “Hahahhahaha jo brother”

H.: “Hahaha hij is weg haahahha”

M.: “Ja broo die andere is gewond”

H.: “We hebben het toch goed gedaan gangster shit. Hopelijk gaat ie daar diddie (dood)”

M.: “Pff diekalew (die kale) is weg en die andere hoop ik snel ook”

H.: “Ja toch bro ik hoop het”

M.: “Ja man”

Eind december vorig jaar legde het gerechtshof in hoger beroep opnieuw levenslang op aan Omar L., wiens broer omkwam bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, op 29 december 2012.

Pgp-goudmijnen

In de Panorama van deze week een overzicht van zeven pgp-goudmijnen voor justitie van de laatste jaren. Van bovenstaand liquidatieonderzoek Bosnië en de omvangrijke liquidatieprocessen Marengo, Eris en Himalaya, tot de moord op Peter R. de Vries en grote drugszaken rond “Bolle” Jos L. en Roger “Piet Costa” L.