Weer ontploffing bij vestiging Suri-Change in Amsterdam

Bij een vestiging van geldwisselkantoor Suri-Change in Amsterdam heeft woensdagnacht weer een explosie plaatsgevonden. Het pand is zwaar beschadigd geraakt.

Doelwit

De ontploffing vond vannacht rond 3.30 plaats. Het pand van het geldwisselkantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam Zuid-Oost was al twee keer eerder doelwit van een explosie. De politie meldt dat er schade is ontstaan, maar dat er geen gewonden zijn gevallen.

Raak

Op 24 mei gingen er explosieven af bij drie vestigingen van Suri-Change aan de Jan Evertsenstraat in West, de Eerste Swindenstraat in Oost en deze vestiging aan de Bijlmerdreef. Op 26 mei was het bij dit pand weer raak, bericht de Amsterdamse nieuwszender AT5.

Herhaling

Het geldwisselkantoor werd na de eerste explosie gesloten door burgemeester Halsema. Inmiddels zijn alle vestigingen van Suri-Change gesloten vanwege de kans op herhaling. Niet alleen in Amsterdam, maar ook bij panden van dezelfde ondernemer in Den Haag en Rotterdam vonden er incidenten plaats.

Weggesluisd

Bij Suri-Change viel justitie in maart nog binnen, bij het hoofkantoor, in verband met een onderzoek naar miljoenen euro’s aan cocaïnewinsten die dankzij de geldtransactiekantoren van Suri-Change zouden zijn weggesluisd uit Nederland. De familie achter het bedrijf fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang als ondergrondse bankier.

De politie viel in maart bij zes woningen en twee bedrijfspanden van Suri-Change binnen. Vijf mannen werden aangehouden, vier van hen bleven in hechtenis.