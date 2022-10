Zoon Heineken-ontvoerder Boellaard staat terecht in drugszaak

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De 39-jarige zoon van voormalig Heineken-ontvoerder Jan Boellaard (69) staat donderdag samen met een 26-jarige medeverdachte terecht voor de rechtbank in Amsterdam voor de handel en het vervoer van cocaïne en mdma in vereniging en vuurwapenbezit.

Door Roel Janssen

Het tweetal, Laurens Boellaard en G. S., werd op 8 juni 2022 opgepakt op verdenking van de handel en het vervoer van cocaïne en mdma in Amsterdam gedurende een periode van een jaar. Bij hun arrestaties in Amsterdam werden door de politie onder andere een revolver, weegschalen, sealapparatuur en een cryptotelefoon in beslag genomen.

Vrijspraak overval

De zoon van Jan Boellaard (foto) werd in maart 2019 vrijgesproken voor het plannen van een overval op een geldwagen in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, op 2 oktober 2018. In die zaak werd Heineken-ontvoerder Frans Meijer (69) veroordeeld tot 3 jaar cel. Zijn zoon Rudi kreeg 2 jaar gevangenisstraf.

Neergeschoten

Het tweetal werd schuldig bevonden aan het plannen van een overval op een geldwagen die een vestiging van winkelketen Primera in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt zou bevoorraden. De overval mislukte, omdat omstanders een passerende motoragent attendeerden op het verdachte gedrag van Meijer en zijn zoon.

Omdat Frans Meijer een vuurwapen droeg en dat op de motoragent richtte, schoot deze de voormalig Heineken-ontvoerder in zijn been. De politie ontdekte ook een geprepareerde kist met hengsels, waarschijnlijk bedoeld om het geld in te stoppen.

Mercedes

De zoon van Boellaard werd ervan verdacht een Mercedes ter beschikking te hebben gesteld aan Meijer en diens zoon. Het Openbaar Ministerie verdacht hem er ook van dat hij op de uitkijk stond en de vluchtauto zou gaan besturen. Hij werd er ook van verdacht in september 2018 een Kawasaki-motorfiets te hebben gestolen.

‘Slechte B-film’

Het OM sprak in zijn requisitoir van het scenario van een ‘slechte B-film’. Dat werd mede-ingegeven omdat de verdachten zich zichtbaar hadden vermomd met plaksnorren. Meijer en zijn zoon droegen ook kogelvrije vesten en zagen er daardoor als dikkerds uit. De twee hadden ook helmen op, waren in het bezit van een jammer en een van hen was verkleed als postbesteller.

Zie ook:

Overval Frans Meijer: ‘Een slechte B-film’

Frans Meijer wilde geldwagen overvallen