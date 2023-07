10 en 17 jaar cel in hoger beroep voor explosies en brandstichtingen

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag twee mannen van 33 en 34 jaar veroordeeld tot respectievelijk 10 en 17 jaar cel voor het veroorzaken van explosies en brandstichtingen in Oss, Eindhoven, Leende en Haarlem. In twee zaken is een moordpoging bewezenverklaard. De rechtbank in Den Bosch legde de twee eerder gevangenisstraffen van 8 en 15 jaar op.

In 2018 werden er meerdere branden gesticht en diverse ontploffingen veroorzaakt in woningen in Oss, Eindhoven, Leende en Haarlem. Ook was een woning bij een café in Oss doelwit met behulp van brandbommen en granaten. Hoewel in de meeste gevallen de bewoners thuis waren, raakte niemand bij de aanslagen gewond.

Getuige liquidatie

Twee aanslagen met molotovcocktails vonden plaats bij de woning van Arie den Dekker in Oss. Zijn honden kwamen daarbij om, maar Den Dekker wist ternauwernood te ontsnappen. Den Dekker meldde zich in 2019 bij de politie als getuige van de liquidatie van Peter Netten, op 4 juni 2018 in Oss. Daarna werd hij zwaar bedreigd, volgden de twee aanslagen op zijn leven en kwam hij in een getuigenbeschermingsprogramma. In juli 2020 stak de dakloze Den Dekker zichzelf in brand voor het gemeentehuis in Oss, waarna hij overleed.

Hoofdverdachte

Volgens het hof is de 34-jarige Nicky P. uit Arnhem de hoofdverdachte in de reeks aanslagen en brandstichtingen. Hij fungeerde als tussenpersoon en instrueerde zijn mededaders over hoe ze de branden konden stichten en de ontploffingen teweeg konden brengen.

De 33-jarige Dumitru M. uit Roemenië wordt veroordeeld voor het medeplegen van twee pogingen tot moord. Hij wordt door het hof vrijgesproken van het medeplegen van een poging tot brandstichting omdat zijn betrokkenheid hierbij niet te bewijzen valt.

Enorme indruk

Het hof legt beide mannen een hogere straf op dan de rechtbank. Volgens het gerechtshof hebben de aanslagen enorme indruk gemaakt op de slachtoffers, maar lijkt dat besef op geen enkel moment bij de mannen binnengekomen. Het gerechthof vindt eigenlijk straffen van 18 jaar en 11 jaar passend voor de mannen, maar doordat het strafproces te lang heeft geduurd krijgen ze ieder één jaar ‘strafkorting’. Daarmee komen de gevangenisstraffen uit op respectievelijk 17 jaar en 10 jaar.

Een derde man (Dennie van der Z. uit Nijmegen) die ook betrokken was bij de aanslagen, werd eind 2020 veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij ging niet in hoger beroep.

