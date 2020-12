Aanhoudingen in cocaïne-onderzoek Piet Costa

Connect on Linked in

In het grootschalige onderzoek 26Sartell naar internationale cocaïnehandel en witwassen zijn opnieuw vier verdachten aangehouden, aldus het Openbaar Ministerie. Hoofdverdachte in dat onderzoek is Roger “Piet Costa” P. (49). Twee van de vier nieuwe verdachten zaten al vast omdat ze verdachte zijn in het onderzoek 26Douglasville, dat is de zaak rond de “martelcontainers”.

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft donderdag besloten dat drie van deze aangehouden verdachten nog twee weken langer in voorlopige hechtenis blijven. Twee van de verdachten zijn Rotterdammers van 36 jaar.

Volgens betrouwbare bronnen is de derde een 39-jarige verdachte, die al vast zat voor de zaak van de martelcontainers, Hassan M. (39), die ook wel “Brede” wordt genoemd. Hij wordt gezien als de tweede man in het netwerk van Roger “Piet Costa” P.. Hij zit vast in de zaak van de martelcontainers voor lidmaatschap van een criminele organisatie die geweldsmisdrijven voorbereidde, maar niet als betrokkene bij de containers.

De vierde verdachte is een 40-jarige man uit De Meern. Hij is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ook hij zit in voorlopige hechtenis in 26Douglasville. In deze zaak (van de martelcontainers) is vrijdag een nieuwe pro forma-zitting bij de rechtbank Amsterdam in de bunker in Osdorp.

