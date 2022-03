‘Kopstuk Kinahan-clan’ in VK veroordeeld voor drugshandel

Connect on Linked in

Een man die door de Britse National Crime Agency een vooraanstaand lid van de criminele Kinahan-clan wordt genoemd is in Engeland veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie die verschillende grootschalige drugszendingen het land binnenbracht. Het is de Ier Thomas “Bomber” Kavanagh (links op de foto) die in Groot-Britannië voor de Kinahans aan de touwtjes zou hebben getrokken. Kavanagh krijgt van het Ipswich Crown Court 21 jaar cel.

Herenhuis

Kavanagh woonde met zijn familie volgens de NCA in een ‘gefortificeerd herenhuis’, met versterkte deuren en kogelvrij glas, in Tamworth, Staffordshire, dat is een stadje iets noordwestelijk van Birmingham, in de Engelse Midlands. De politie trad daar in 2019 binnen nadat Kavanagh was gearresteerd op Birmingham Airport, op 12 januari van dat jaar, na een reis naar het buitenland.

Naast Kavanagh werden ook zijn zwagers, de Dubliners Gary Vickery (39, op de foto rechts) en Daniel Canning (43, op de foto midden) veroordeeld tot respectievelijk 20 en 19,5 jaar cel. De drie zijn veroordeeld voor het importeren van hard- en softdrugs, witwassen, en Canning ook voor wapenbezit. Kavanagh kreeg al eerder drie jaar cel voor wapens die in 2019 in zijn woning waren gevonden.

36 miljoen euro

De rechter vond het bewezen dat de drie schuldig zijn aan het importeren ter waarde van ongeveer 30 miljoen pond (bijna 36 miljoen euro) aan drugs.

Het onderzoek van de NCA naar het netwerk van Kavanagh begon begin 2016. In januari 2017 koppelde de Ierse politie een aantal inbeslagnames van drugs en wapens aan in Engeland gevestigde vracht- en logistieke bedrijven die banden hadden met Canning, Vickery en een derde Ier, Martin Byrne.

Vickery, Canning en Byrne werden door de NCA in oktober 2017 gearresteerd na de inbeslagname van 15 kilo cocaïne en meer dan 220 kilo cannabis, die werd gevonden in een zes-tons industriële asfaltverwijderingsmachine in Dover.

Industriële transformator

Dit leidde vervolgens tot invallen in twee bedrijven, in Wolverhampton en in Wednesbury. In Wednesbury vonden onderzoekers een deel van een industriële transformator, die nog sporen van cocaïne bevatte, evenals een zwarte holster met een pistool en munitie. Byrne’s dna werd gevonden op het pistool en zijn vingerafdrukken op de tas met zat erin. Bij andere invallen werden hoeveelheden cash geld, versnijdingsmiddel voor cocaïne en (pgp)telefoons en volgapparatuur gevonden.

Schuld bekend

Analyse van de telefoons wees uit dat Kavanagh aan het hoofd stond van de criminele onderneming. Kavanagh had over drugstransporten ook contacten met mensen in Europa. In de berichten werd naar hem verwezen als “the Gaffer”. De NCA schat dat de groep in ieder geval een tiental drugstransporten heeft gedaan. Aan cocaïne zou er voor 23,4 miljoen pond zijn ingevoerd en aan softdrugs ongeveer 6,4 miljoen pond.

De zaak duurde lang, onder meer omdat Vickery uit Lanzarote (Spanje) moest worden overgeleverd. Martin Byrne stierf in augustus 2018 aan kanker voordat hij kon worden aangeklaagd.

De drie veroordeelde Ieren hebben uiteindelijk schuld bekend.

Daniel Kinahan woont al jaren in Dubai, waar hij zich profileert als promotor van bokswedstrijden. De politie denkt dat de Kinahan-groep uit Dublin in de internationale cocaïnehandel in Spanje en Dubai samenwerkte met onder meer de Nederlanders Ridouan Taghi, Nouafal F. en de Italiaan Raffaele Imperiale. Die laatste is overigens vorige week van Dubai naar Italië uitgeleverd.

