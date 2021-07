‘Twee Amsterdamse criminelen aangehouden in Spanje en België’

Connect on Linked in

Twee Amsterdammers zijn op verzoek van de Nederlandse justitie aangehouden in het buitenland. Volgens Het Parool worden ze verdacht van betrokkenheid bij liquidaties of het plannen daarvan. Jeffrey S. (31) is in Spanje vastgezet en Khalid B. in België.

Hoes

De twee zijn verdachte in twee verschillende zaken die verband houden met de vete die in 2012 losbarstte tussen de twee groepen uit Amsterdam-Zuid: die van de in mei 2014 geliquideerde Gwenette Martha en die van Houssine “Hoes” A. uit De Pijp (A. verblijft in het buitenland, mogelijk in Marokko).

De politie rekent Jeffrey S. en Khalid B. tot de groep van Houssine A.. De tot levenslang veroordeelde Omar Lkhorf is een neef van A. en een goede bekende van Jeffrey S.. Hij is donderdag in Spanje gearresteerd (na daar al eens eerder te zijn vastgezet door de politie).

S. wordt vervolgd in de zaal 13Maracane, een onderzoek naar een criminele organisatie die moorden pleegde. In dat onderzoek is ook Abdelhamid A. (32) alias “Bugs” of “Kikker” opgepakt.

Twins

De 35-jarige Khalid B. is op 17 juni aangehouden in België. Hij is tweelingbroer van Mimoun B., die al vastzit. De twee staan in het criminele milieu bekend als “de Twins”. Zij zijn verdachte bij het plannen van een moordaanslag op Naoufal “Noffel” F. in 2015 in Berlijn, waarin justitie dinsdag al eisen uitsprak tegen medeverdachten.

Volgens Het Parool probeert justitie ook nog nieuwe zaak over moordplannen te beginnen tegen een ander figuur uit die groep: Benaouf “Ben” A.. Deze A. kreeg 12 jaar cel voor het aansturen van de liquidatie van de Amsterdammer Najeb Bouhbouh in augustus 2012 in Antwerpen.